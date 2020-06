Asamblea Legislativa niega haber quitado poderes a Nayib Bukele

La Asamblea Legislativa negó haberle quitado poderes al presidente de la república, Nayib Bukele; esto luego de que él pidiera que se le devuelvan "las facultades legales" para el manejo de la pandemia por covid-19.

Sin embargo, la mayoría de fracciones legislativos dijeron que el planteamiento del presidente de la república estaba carente de claridad y sentido.

"No podemos quitar, no he visto ninguna ley que hayamos hecho acá donde se le quiten facultades al presidente", afirmó el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, quien reconoció que en las últimas semanas ha habido poca armonía entre el Legislativo y el Ejecutivo.

"Necesitamos volver a tener control sobre la pandemia y no ser meramente administradores de hospitales", enfatizó el presidente de la república en su carta.

Ante esto, el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Hándal, dijo que lo que el Ejecutivo pretendía era justificar un eventual ataque contra el Legislativo y el poder Judicial.

Hándal hizo referencia a lo que ocurrió el 9 de febrero pasado cuando un grupo de soldados y policías armados se tomaron el Palacio Legislativo y sus alrededores.

Por su parte, el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, defendió la solicitud del presidente de la república.

"No es posible que seamos el único país del mundo, adonde se le ha quitado estas potestades a un Gobierno", dijo Gallegos.

A través de una carta abierta, el presidente de la república, Nayib Bukele, pidió a la Asamblea Legislativa que se le devuelvan las facultades que le quitaron vía sentencias de la Sala de lo Constitucional. Los diputados consideraron que el planteamiento carece de sentido.