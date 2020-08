Asamblea Legislativa no llegó acuerdo para decretar préstamo de 250 millones de dólares del BID

El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya acudió a la Asamblea Legislativa a las 9. P.M para aclarar diferentes destinos de los 250 millones de dólares del préstamo al BID. Los parlamentarios y el funcionario no pudieron llegar a un acuerdo, pues Zelaya se retiró en medio de la negociación.

El ministro aseguró que sus datos presentados a los parlamentarios se referían solamente a la ratificación, dijo que posteriormente se iba presentar el desglose de la asignación presupuestaria. “ En esta fase de ratificación sólo presentamos destinos indicativos”, aseguró el ministro.

En el tema de Salud, Zelaya aseguró que se destinarían $ 70 millones para reducir la morbilidad y mortalidad. El funcionario aseguró que el pasado miércoles 29 de julio sostuvo reuniones con algunos parlamentarios de ARENA, GANA y el presidente de la Asamblea Mario Ponce y Yanci Urbina del FMLN al respecto del los fondos para Salud.

Por otra parte, Zelaya mencionó que el Ministro de Trabajo no manejaría el presupuesto, sino que solamente diseñaría asignaciones.

La diputada de ARENA Margarita Escobar explicó que la Asamblea ratificó que los 75 millones de dólares destinados a las alcaldías serían dirigidos directamente a las municipalidades, al referirse a diferentes acusaciones hechas en redes sociales hacia los diputados.

Escobar agregó que también se habían aprobado 40 millones de dólares para el ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el cual pidió se verificarán los fondos por las últimas acusaciones al ministerio.

La diputada de ARENA debatió los 50 millones de dólares para el pago de planilla del ministerio de Trabajo, cuando ya existía un Fideicomiso de 140 millones de dólares para el pago planillas de la cartera de Trabajo.También aseguró que $18 millones iban destinados a la reconstrucción del Gobierno y 5 millones a la alcaldía de San Salvador.

El ministro de Hacienda dijo que el Gobierno necesitaba con $75 millones para los proyectos de FOMILENIO.“El crédito se puede rectificar así con 250 millones, pero lo que no puedo aceptar 5 millones más del decreto 608 para la alcaldía de San Salvador”, acotó.

El diputado de ARENA, Carlos Reyes propuso que los $55 millones para el pago de planillas para el pago de FOMILENIO, además de mover los fondos para productores agrícolas para Salud.

Reyes indicó que se le dé prioridad a la pandemia y la reconstrucción de San Salvador. “El decreto dice que es para para la pandemia, ¿ y qué es lo que está sufriendo San Salvador con los entierros? Pandemia, ¿qué más dice? Para la reconstrucción. El municipio de San Salvador ha sufrido más consecuencias que todo el territorio”, expresó el parlamentario.

El diputado del PDC Rodolfo Parker hizo énfasis que la prioridad del decreto es el combate a la pandemia. “Hay médicos que no reciben su salario desde mayo, el Gobierno ya recibió 1,600 millones, también los equipos de protección, no los han recibido”, declaró Parker al referirse a las prioridades de los fondos.

“Hay voluntad para aprobar 250 millones, pero lo que no puedo hacer ahí, es transferir de ahí 5 millones a la alcaldía de San Salvador, porque no tengo la facultad, el decreto 608 no me lo faculta por ley, no tengo más alternativa”, expresó Zelaya.

Guillermo Gallegos propuso que se ratificara los 250 millones de dólares sin los 5 millones para las alcaldías.

“Si algunos están pensando que el BID va a poner a disposición otros 250 millones con es 2.11 %, se quedaron solamente haciendo número, porque no va a suceder. Sería bueno salvar este tramo de deuda”, indicó Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa.

Después de la propuesta de Carlos Reyes, el ministro de Hacienda se retiró diciendo: “ya vine, ya asistí, si lo que se pretendía era alargar el discurso, no voy a seguir, así que gracias. No me lo tomen como un desplante”, concluyó Zelaya, quien cerró la negociación y salió del salón donde se llevaba a cabo la la reunión.

Mario Ponce expresó que la negativa por parte del Gobierno afectará a las alcaldías como la de San Salvador, la cual tiene colapsado sus cementerios, además la no recepción del subsidio para los excombatientes de guerra. “Hoy se pierden estos $250 millones, por su puesto que se van a buscar por esta vía, pero este interés no lo vamos a lograr”, aseguró el presidente de la Asamblea, quien posteriormente cerró la plenaria.