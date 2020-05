Asamblea Legislativa pidió plan económico al Ejecutivo para prorrogar estado de emergencia por covid-19

Con 82 votos a favor y uno en contra, de Ricardo Velásquez Parker, diputado de ARENA, la Asamblea Legislativa aprobó ayer la continuación del estado de emergencia por la pandemia del covid-19 en El Salvador por 15 días más, del 2 al 16 de mayo.

El acuerdo llegó tras una serie de discusiones entre los parlamentarios que desembocaron en la emisión de un dictamen que condiciona que en caso de ser necesaria una nueva extensión del decreto el gobierno deberá presentar un plan de reactivación gradual de la economía con los protocolos de saneamiento que deberán aplicarse para el reinicio de la actividad económica del país.

El 28 de abril, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, adelantaba esta posición al señalar que "se debe tener un plan de apertura de forma escalonada", lo que ayer se redactó como una petición formal al presidente Nayib Bukele.

En ese sentido, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, agregó: "Italia Francia y España, países que han sido más golpeados por la pandemia, ya están tratando de abrir la actividad económica".

Subrayó que El Salvador, "como un país pobre, en vías de desarrollo, no escapa a la realidad que si no abrimos las empresas progresivamente, mañana no tendremos qué comer, ni que producir".

Portillo extendió su planteamiento que de continuar con el cierre de los negocios pronto se tendrá "una crisis alimentaria" que se sumará a la "crisis de salud".

Otro diputado a favor de un plan fue Rodolfo Parker, del PDC, quien catalogó que esto es "urgente y necesario" porque "no se puede seguir jugando con la comida de la gente".

Al pedecista le sorprende que "a estas alturas el gobierno no haya presentado un plan de este tipo", ya que "es imperativo que emita un plan de reactivación gradual con todas las medidas sanitarias".

Entretanto, el diputado Carlos Ruiz, del FMLN, reveló que no conoce aún propuestas de la empresa privada para que esto sea posible, pero que "cuando lleguen las analizaremos a fondo" porque "es necesario reactivar la economía".

Otra condición del pleno es que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presente un informe sobre la reestructuración del presupuesto general en cuanto a la orientación de recursos ordinarios para el combate de la pandemia y sobre los montos ingresados al fondo general a cuenta del financiamiento autorizado por la suma de $2,000 millones.

El decreto de emergencia

La nueva prórroga llegó al pleno como iniciativa del diputado Ponce, destacando que las razones que motivaron a emitir el decreto (el 14 de marzo por 30 días y después por dos prórrogas) "aún persisten y las repercusiones se están incrementando en la población".

El decreto permitirá que "la administración pública continúe realizando las medidas de protección, contención, erradicación y demás acciones implementadas para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y restablecer la salud de la población", se lee en el dictamen.

Esta extensión implica de nueva cuenta la suspensión de clases a todo nivel, la garantía de centros de cuarentena dignos, el desarrollo de medidas para evitar acaparamiento de productos y alza de sus precios, protección laboral, limitación de circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico.

De igual forma, en este plazo permanecen los mecanismos de gestión de asistencia humanitaria internacional para disponer de todos los recursos necesarios para prevenir los riesgos y atender a la población que sea afectada por covid-19, entre otras medidas contempladas en los diferentes artículos del decreto.