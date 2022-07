Asamblea Legislativa publicó licitación para compra de mobiliario

La Asamblea Legislativa abrió a concurso la licitación para adquirir mobiliario y equipo para oficina del órgano legislativo. Las bases de la licitación fueron compartidas el viernes 8 de julio para que las empresas interesadas puedan participar del proceso.

Las bases fueron dadas a conocer en el sitio web de comprasal (sitio en que las diferentes instituciones del Estado publican sus procesos de compra). El período de descarga de las mismas finalizó ayer a las 11:59 de la noche.

Tras ello, y luego de 15 días en los que podrán realizarse consultas, adendas o enmiendas a las bases de la licitación, seguirá el proceso de recepción de ofertas, el cual estará habilitado únicamente el 26 de julio entre las cuatro y las cinco de la tarde, de acuerdo a la calendarización compartida por Comprasal.

Ese mismo día, una vez finalizado el período de recepción de ofertas, se llevará a cabo la apertura de las mismas.

“Hay peticiones que no se han efectuado. Lo que se esperó es hacer una sola compra para que salga más barato”.



Guillermo Gallegos, miembro de junta directiva de Asamblea.

Las bases de la licitación, de las cuales LA PRENSA GRÁFICA tiene una copia, detallan los productos que la Asamblea ha solicitado a las empresas que participen.

Entre todo este equipo destaca la petición de 41 televisores, con tamaños de entre 32 y 75 pulgadas, los cuales deben ser todos de tipo smart, tener wi fi incorporado, así como también tener entradas para memorias USB y entrada HDMI, para cables de alta definición.

Asimismo, la Asamblea busca la adquisición de 51 cafeteras, divididas según capacidad de tazas en: cafeteras con capacidad de 100 tazas (3), de 12 tazas (3), entre 35 a 45 tazas (37) y 60 tazas (8).

Otros artículos solicitados por la Asamblea en su licitación son hornos tostadores (46) y microondas (44). Así también, refrigeradoras (37), archivadores (190, distribuidos entre archivadores de cuatro gavetas, de persiana grande, de persiana pequeña, y tipo robot), o una solicitud de escritorios (189).

Además de lo anterior, la solicitud también incluye termos de agua fría, teteras eléctricas, estantes, libreras, lockers, mesas para reuniones, muebles para computadoras, y sillas en diferentes presentaciones: desde sillas de espera ejecutiva tipo trineo (61) hasta sillas ejecutivas (216) o semi ejecutivas (307).

¿Justificación?

Consultado por la licitación, el diputado Guillermo Gallegos (GANA), miembro de junta directiva, justificó la misma y explicó que es para hacer frente a diferentes solicitudes de mobiliario que tanto gerencias institucionales como las distintas fracciones han realizado.

"Se necesita un poco el poder cambiar los muebles. Hay peticiones, incluso yo he hecho algunas también, y hasta el momento no se han efectuado. Lo que se esperó es hacerlas en una sola compra para que salga más barato", apuntó Gallegos.

"Ahí son peticiones diferentes que se han hecho. Hay peticiones de las fracciones, institucionales, de algunas unidades. Son solicitudes de que hay deterioro de este tipo de muebles", agregó el legislador, quien indicó no recordar el monto que la Asamblea calcula invertir en la compra del mobiliario. Sobre todo porque dependen de los montos que las empresas que participen presenten como ofertas.

“Si va a haber una compra de mobiliario, que no es un pecado, puede que se necesite; (pero) debe ser equipo que sea funcional no de lujo”.



Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Luego, sin embargo, pese a la explicación del legislador, diferentes fracciones de oposición en la Asamblea aseguraron no haber hecho solicitudes de mobiliario. Inclusive, algunas manifestaron malestar debido a que, aseguran, estar trabajando con equipo propio, ya que el órgano legislativo no les ha proporcionado este.

"No hemos pedido cambio de mobiliario", indicó la diputada Claudia Ortiz (Vamos). "Hay que ver hasta dónde está justificado o no, cuáles son los objetivos institucionales que revelan las compras que se hacen. Si va a haber una compra de mobiliario, que no es un pecado, puede que se necesite; (pero) debe cumplir parámetros de sobriedad, tener equipo que sea funcional pero no de lujo", agregó Ortiz.

Luego, el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, indicó que su fracción ha solicitado, pero, en términos de espacio. "A toda la oposición la vinieron a arrinconar. Este edificio, entendemos que por temblores de otros años, hay un riesgo de la gente que está aquí. No solo diputados, sino personal", explicó.

"Hemos visto que han hecho modificaciones, entendemos que a sus aliados les están haciendo ajustes. Nosotros podemos decir que hemos hecho solicitudes pero estamos a la espera", agregó Guevara, que se refirió a computadoras como el mobiliario solicitado. Sin embargo, al menos la base de la licitación no incluye la compra de computadoras.