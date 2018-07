Asamblea Legislativa se va de vacaciones sin elegir magistrados CSJ

Cerró una semana más y los diputados de la Asamblea Legislativa no eligieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El martes 31 de agosto se irán de vacaciones y regresarán hasta el 7 de agosto. Los legisladores no aseguran que elegirán antes de irse a descansar. El país cumple hoy 13 días de no tener Sala de lo Constitucional.

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de ARENA, Norman Quijano, dijo ayer que convocará a los diputados que integran la comisión política hasta que exista un acuerdo entre los partidos sobre los perfiles que quieren.

"Que podamos coincidir la mayoría de los actores políticos representados en la Asamblea en un grupo de aspirantes a magistrados que sean sinónimo de responsabilidad, de idoneidad, de independencia", dijo Quijano, quien también es presidente de la comisión política.

El presidente de ARENA, Mauricio Interiano, recordó que su partido entregó en la comisión una lista de candidatos favoritos, al igual que lo hizo el resto de fracciones, pero ahora les toca defender ante el resto de partidos por qué son las mejores personas. Dijo que esperan llegar a un consenso en los próximos días.

"Esperaríamos que sí se pueda (elegir antes de vacaciones), pero no te puedo asegurar eso, falta alguna discusión sobre las notas de ayer (miércoles), en donde todavía hay ciertas diferencias en cuanto a las valoraciones de cada quien", indicó Interiano el jueves.

Fuentes políticas aseguran que la elección, en realidad, se ha atrasado porque entre los partidos no se aceptan ciertas propuestas de candidatos. Dicen que GANA insiste en poner a la procuradora Sonia Cortez de Madriz, y el FMLN, a candidatos afines. Esas propuestas son rechazadas por el bloque ARENA, PCN y PDC.

El diputado del PCN Mario Ponce dijo que harán el esfuerzo de elegir entre lunes o martes. Denunció que "bufetes de abogados poderosos" quieren tener el control de la CSJ para que les resuelva casos. "Y si hay algún representante de estos bufetes que pueda salir electo, pues bien, uno, pero no dos ni tres; no podemos darle el control de la sala a intereses de grupos de poder", dijo.