Asamblea aprobó destituir al director de la PNC por “violación a los derechos humanos”en el 9F

Con 58 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de la Comisión Especial del 9F donde se establece emitir recomendación a Presidencia de la destitución vinculante del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, por “violaciones a los derechos humanos”, antes, durante y después del 9 de febrero en su participación de la militarización del Salón Azul.

Con 58 votos, Asamblea Legislativa aprueba informe único sobre el 9F. Votos en contra de Gana y algunos PCN.

En el informe de la comisión especial de la Asamblea Legislativa también se pide la renuncia de cuatro funcionarios; además de Arriaza, se menciona al ministro de Defensa, René Merino Monroy; al jefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Acevedo; y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Carlos Tejada.

El informe hace un relato cronológico de los hechos ocurridos antes y durante el 9 de febrero. En el caso de Arriaza, citan un video en el que, luego de entrar a la Asamblea Legislativa por el lado de Medicina Legal, se le escucha decir: “ya no me cierren esta puerta”, refiriéndose a uno de los accesos del recinto.

Asimismo, los diputados hacen mención en su informe de la interpelación llevada a cabo contra el ministro Merino Monroy y como este, pese a estar juramentado, describió lo ocurrido el 9F como un procedimiento ordinario.

Ante esto, los diputados concluyeron en el informe que fue leído este jueves que “es evidente que las acciones realizadas por las autoridades estaban coordinadas y fueron planificadas con tiempo suficiente de antelación, pues por una parte dejaron sin la protección de los agentes PPI a los diputados de la Asamblea Legislativa, mientras que efectivos militares tomaron posesión de los alrededores del Palacio Legislativo”.

Según los diputados del FMLN y ARENA, después de estudiar los videos, pruebas y testimonios recibidos en la comisión especial que indagó lo acontecido el pasado 9 de febrero, se determinó que los funcionarios en mención son responsables de haber participado de un “Golpe de Estado fallido”.

Los legisladores también acordaron que el informe será comunicado al Cuerpo Diplomático acreditado en el país como la Organización de los Estados Americano, el Parlamento Europeo, así como al Senado y Congreso de Estados Unidos.

Además, pondrán aviso en la Fiscalía por el posible cometimiento de los delitos de violación a la Constitución y a la independencia entre órganos, sublevación, allanamiento a las instalaciones de la Asamblea Legislativa por parte de cuerpos armados, y el encierro de la seguridad del órgano legislativo.

Reacciones

Antes de dar los votos, los diputados cuestionaron lo ocurrido el pasado 9 de febrero. El diputado de Arena, Mauricio Ernesto Vargas, aseguró que los funcionarios públicos tienen límites y estos están determinados por la Constitución.

"Son funcionarios del Estado y no son mayordomos de una persona. La obediencia y la sumisión tienen límites y es la Constitución", aseguró el diputado, quien afirmó que el Ejército actuó como "una Guardia Pretoriana" el 9F.

Mientras que, el diputado Guillermo Gallegos, de GANA, fue el primero en intervenir y explicó que no votarían por el informe de destitución vinculante del director de la Policía, al que consideró de “un abuso”. Además, adelantó que el presidente Bukele no ejecutará lo que la Asamblea aprobó este jueves.

“Esta decisión no la va a cumplir el presidente de la República por ilegal y por inconstitucional, eso no es correcto. Nosotros no vamos a votar por este dictamen”, afirmó Gallegos.