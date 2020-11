Asamblea aprueba dictamen para reorientar fondos para FODES, FOMILENIO II y veteranos, Bukele advierte veto

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves un dictamen favorable para reformar al artículo 2 del Decreto 640 para transferir $354 millones para pago de siete meses de Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), FOMILENIO II, veteranos, así como pago a proveedores del sector privado.

Con 68 votos, el pleno votó el dictamen favorable para asignar $287 millones para el pago de FODES pendiente para alcaldías, $50 millones para el pago de proyectos pendientes de Fomilenio II, y el pago de complemento de $16 millones para que veteranos pueda asignar recursos para el pago de pensiones que corresponden al último tramo del año, según explicó la diputada del FMLN, Yanci Urbina.

“Estos son fondos que estaban ya en la etapa de asignación presupuestaria. Corresponde a los fondos que tienen que ver con el gasto corriente”, agregó Urbina.

La mañana de este jueves, alcaldes de diferentes municipios se reunieron en los alrededores de la Asamblea para exigir que se les haga el pago FODES el cual no han recibido desde hace casi 6 meses.

La razón que ha comunicado en reiteradas ocasiones el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para no entregar estos fondos es que no tienen dinero debido a la emergencia por el covid-19 y que “han tenido que priorizar otros asuntos”.

No obstante, la Corte de Cuentas de la República (CCR) indicó que el Gobierno tenía la posibilidad de realizar el desembolso.

“Nosotros estamos totalmente apoyando a Fomilenio, y absoluta y totalmente apoyando a los alcaldes en esta acción ilegítima del Gobierno de quererlos ahogar por cuestiones eminentemente electoreras. Esta politiquería de dañar al pueblo salvadoreño por parte del Gobierno, no dando el FODES a las alcaldías, es inaceptable”, expresó la diputada de ARENA, Margarita Escobar.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Ana, Milena Calderón de Escalón, hizo un llamado al Ministerio de Hacienda, exigiendo que “cumpla con la ley”, en cuando al pago de FODES, reiterando que a esta municipalidad le deben alrededor de $2 millones, y que hay una “urgencia de ayuda” por parte de los diputados a través de una reorientación de fondos.

Por otra parte, las autoridades de FOMILENIO II piden de manera urgente que se incorpore a su presupuesto un total de $50.7 millones que se necesitan para garantizar la finalización de nueve intervenciones cuya fecha de finalización está programada en los días posteriores al 7 de diciembre de 2020.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno “no tenía por qué ir a la Asamblea” a solicitar asignación de fondos algo que “ya había sido asignado en un Decreto Legislativo”.

Además, aseguró que el decreto no tendrá su firma, asegurando que es “imposible de ejecutar” y tildándolo de “inconstitucional”.

“Este Decreto Legislativo no será Ley, hasta que tenga la firma del presidente, cosa que no tendrá, ya que no solo es IMPOSIBLE DE EJECUTAR, sino que es evidentemente inconstitucional, ya que la Asamblea no tiene facultad para asignar fondos sin el aval de Hacienda”, dijo el mandatario.

En ese sentido, el diputado de ARENA, Emilio Corea, aseguró que “es muy probable” que en caso de que el presidente imponga un veto sobre el decreto, es muy probable que la Asamblea “tenga los votos necesarios” para superar el veto.