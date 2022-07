Asamblea aprueba inscripción de trabajadores temporales en el ISSS

Con 79 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma al Código de Trabajo para obligar a los empleadores a incluir a los trabajadores temporales y en período de prueba dentro del régimen del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).



Se trata de una reforma al artículo 29 del Código de Trabajo, a fin de incorporar dentro de las obligaciones patronales la inscripción de estos trabajadores en el ISSS.



La reforma ordena que los patronos inscriban a sus empleados "al régimen del Seguro Social, según plazos y términos que la Ley del Seguro Social y sus reglamentos impongan. No se exceptúan de la obligación anterior a los trabajadores que cumplan su periodo de prueba ni los trabajadores temporales”.



Actualmente, el Código de Trabajo en su artículo 28 permite la creación de contratos laborales que estipulan los primeros 30 días del trabajador como período de prueba. En ese período, los empleadores no están obligados por la ley para inscribir a los trabajadores.



Por ello, el diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, aseguró que la reforma es de carácter "urgente", pues el Código de Trabajo actual "ya tiene más de 50 años". "Son disposiciones que llevan más de un año en estudio en la Asamblea", agregó.



El diputado de GANA, Romeo Auerbach, aseguró que la legislación actual es "inhumana", y aseguró que también se presentará legislación para favorecer a empleados públicos. "Téngannos paciencia porque estamos descubriendo en 14 meses un montón de legislación que no estaba hecha para beneficiar a la población", dijo.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 107 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora