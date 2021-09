Asamblea aprueba ley para voto de la diáspora que tiene vacíos

En menos de una semana, los diputados de la comisión de reformas electorales emitieron un dictamen sobre el voto en el exterior que ayer fue aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa.

"Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero" es el título de la normativa que los diputados aprobaron. El contenido de esta legislación surge de la segunda propuesta del Gobierno para regular el tema del voto de la diáspora y que fue enviada a la Asamblea el pasado martes 7 de septiembre.

Sin embargo, en el proceso que realizó la comisión eliminaron artículos que el Gobierno incluyó para regular el mecanismo, las autoridades electorales que iban a estar encargadas y las modalidades del voto para la diáspora.

A raíz de lo anterior, la ley que ayer aprobó la Asamblea tiene vacíos que, según lo que los diputados oficialistas dijeron, irán corrigiendo "en el camino".

La premura de los partidos afines al Gobierno por emitir la normativa es porque la Sala de lo Constitucional oficialista impuso el 15 de septiembre como fecha límite para aprobar una normativa que regule el voto pasivo y activo de los salvadoreños residente en el exterior.

La indefinición de las modalidades del voto ni el mecanismo para que los salvadoreños participen tanto con el sufragio activo como con el pasivo es uno de los vacíos que la normativa tiene, según reconocen algunos diputados oficialistas y también legisladores de la oposición.

La propuesta que mandó el Gobierno planteaba que los residentes en el extranjero iban a poder votar de forma electrónica o por internet, siempre y cuando el Documento Único de Identidad (DUI) lo hubiesen obtenido en el exterior.

En cuanto a la asignación de los votos de concejos municipales y de diputados de la Asamblea Legislativa, la propuesta del Gobierno estipulaba que iban a ser asignados al departamento y municipio que consten en la partida de nacimiento del votante. Lo anterior quedó casi íntegro en la ley aprobada ayer, pero los diputados agregaron que otro aspecto de arraigo es la dirección que el votante tenga en el documento de identidad.

Para quienes nacieron en el exterior y tienen la nacionalidad salvadoreña, "podrán decidir si su voto se asigna en el departamento y municipio según su partida de nacimiento registrada en El Salvador o en el departamento y municipio de nacimiento de su padre o madre".

Otro vacío que tiene la ley es que habilita a que un salvadoreño en el exterior pueda votar presentando el DUI, el pasaporte nacional o extranjero, una partida de nacimiento "expedida en cualquier municipio de la República" o una resolución que acredita que es salvadoreño por naturalización.

"La partida de nacimiento es una parte de los documentos que debe exigir la inscripción (de un candidato o votante), no solo la partida de nacimiento porque no lleva fotografía... A mi juicio, solo la partida de nacimiento creo que no da la certeza, debe de ser uno de los documentos a utilizar", expresa el diputado de GANA, Juan Carlos Mendoza.

La disposición sobre los documentos a presentar para emitir el voto también deja en desventaja a los residentes en territorio nacional debido a que a la diáspora le permiten votar con un documento vencido, para los salvadoreños en territorio nacional, eso está prohibido.

En tanto, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, considera que la ley aprobada por los diputados es solo una normativa marco.

"Sí lamentamos la improvisación con la que ha sido elaborada esta ley... Dijeron que había voto electrónico y además dijeron que se iba a dar una participación del 10 % en cada planilla para el voto en el exterior", dijo el jefe de fracción tricolor y se refiere a que la ley pasó de tener 36 artículos a solo 14 artículos que fueron los aprobados ayer.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que el reconocimiento, el derecho de los salvadoreños en el exterior es importante para la democracia, pero señaló que hay inconvenientes de tipo logístico que las autoridades competentes tienen que resolver.

"La discusión ya no es si se debe o no reconocer el derecho de los salvadoreños a votar, la discusión es cómo lo vamos a hacer... Hay muchas cosas que aún hay que definir, cómo vamos a definir las circunscripciones electorales, cómo y quién va a auditar el padrón electoral, cómo vamos a garantizar el financiamiento para implementar todo esto", cuestionó Ortiz.

Por su parte, el diputado de Nuestro Tiempo, John Wright Sol, externó dudas sobre la forma en que los diputados oficialistas elaboraron y determinaron el contenido de la normativa aprobada.

"Nos parece importante reconocer y cumplir los derechos de los salvadoreños en el exterior para que pueda ser parte activa de los procesos electorales en nuestro país, sin embargo, estamos en contra de usar mecanismos como los que se están planteando, no garantizan la igualdad de derechos y legalizan una serie de acciones para fraguar elecciones favorables para el oficialismo", opinó Wright Sol.