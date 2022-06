Asamblea aprueba préstamo por $100 millones

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado martes, cerca de las nueve de la noche, que el gobierno de Nayib Bukele pueda suscribir un préstamo por $100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como parte del trabajo contra la pandemia por covid-19.

La iniciativa fue entregada a la 1:47 de la tarde en el órgano legislativo, entró con modificación de agenda a la plenaria de ese mismo día, y fue aprobada con dispensa de trámite, sin mayor discusión ni explicación al respecto.

Tras ser leída en el pleno, únicamente hubo intervención del diputado Jonathan Hernández (Nuevas Ideas), quien felicitó al ministerio de Salud por el manejo de la pandemia, y acto seguido se votó por la iniciativa, la cual fue aprobada con 64 votos a favor y 14 votos en contra.

Los votos en contra llegaron desde la oposición, que reclamó la falta de transparencia en el manejo de los fondos de la pandemia, y la asignación de nuevos recursos sin que el gobierno haya querido rendir cuentas de lo usado a la fecha.

Dicho reclamo se mantuvo ayer por los legisladores. Para el caso, Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) apuntó: "Sabemos que la pandemia no cesa y sin duda se requerirán nuevos recursos, pero como no ha habido rendición de cuentas, mayor transparencia, y se ha habilitado legislación para compras directas, (en) este refuerzo no podíamos dar nuestro aval".

Luego, el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, también cuestionó la falta de explicaciones del ejecutivo. "Es una nueva deuda. Son decretos exprés, porqué quieren obviar la discusión, porqué ni tan siquiera por apariencia mandan los decretos para que se pueda discutir".