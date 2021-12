Asamblea aprueba que FOVIAL y ANDA puedan endeudarse hasta por $1,600 mill

La Asamblea Legislativa aprobó ayer que FOVIAL y ANDA puedan emitir titularizaciones y comprometer sus ingresos futuros, a cambio de conseguir fondos hasta por $1,600 millones para diferentes objetivos; entre estos, realización de proyectos y pago de deudas.

La iniciativa para aprobar ambas titularizaciones entró hace una semana al órgano legislativo y fue discutida el lunes de esta semana en la comisión de hacienda. Luego de escuchar al presidente de ANDA, Rubén Alemán, y al director del FOVIAL, Alexander Beltrán, la comisión dictaminó favorable la petición, sin mayor discusión y fue conocido por el pleno.

Una vez ahí, ambas iniciativas fueron aprobadas con 64 votos (56 de NI, cinco de GANA, dos de PCN y uno de PDC), luego que el oficialismo defendiera la necesidad de aprobar el endeudamiento de ambas instituciones, amparado en la ejecución de proyectos y con las ya acostumbradas críticas hacia los cuestionamientos de la oposición.

En el caso de ANDA, esta podrá emitir títulos valores hasta por $600 millones. Según Suecy Callejas (Nuevas Ideas), esto se distribuirá entre la ejecución de proyectos ($452 millones), deuda ($100 millones) y pagos a proveedores ($48 millones).

Luego, FOVIAL podrá emitir títulos valores hasta por $1,000 millones. En su intervención en la comisión de hacienda, el lunes, Beltrán explicó que requieren los fondos para realizar obras en los próximos cinco años (aunque, en teoría, la actual gestión culmina en 2024) y no tener que esperar 20 años para ejecutar obras en algunos lugares concretos.

La iniciativa aprobada compromete los ingresos de ambas entidades a cambio de obtener los fondos. Así, en el caso de FOVIAL, la iniciativa establece que de sus ingresos anuales podrá destinar hasta $135 millones para el pago de la deuda a generarse.

Mientras, en el caso de ANDA no fija una cantidad máxima de sus ingresos que deban destinarse anualmente al pago de la deuda, pero sí ordena que cualquier institución recolectora de pagos de ANDA acepte órdenes de pago o de descuento correspondientes a la autónoma, y emita a su vez certificados de pago u otros instrumentos a favor de los inversionistas que adquieran los títulos valores.

Preocupación

Sobre los riesgos que esto genera, el diputado Donato Vaquerano (ARENA) mencionó que los ingresos de FOVIAL rondan los $148 millones al año. "Mi preocupación es el desfinanciamiento en que pudiera entrar FOVIAL", acotó durante la comisión de hacienda, el lunes.

"Mil millones (de dólares) solo de capital, sería alrededor de $50 millones por año que habría que pagar, más los intereses que los primeros años es alto. Luego va bajando, pero son alrededor de $70 millones pagando, más o menos, $120 millones anuales. Y los ingresos de FOVIAL son $148 milones. Vamos a quedar defasados a futuro", cuestionó.

La explicación que Beltrán dio fueron por el lado de conseguir otras fuentes de financiamiento para mejorar sus ingresos, incluido temas como fotomultas.

Pese a ello, las dudas fueron retomadas ayer previo y durante la discusión del dictamen. Guillermo Gallegos (GANA) defendió su aprobación al considerar que ambas instituciones necesitan recursos.

"Ambas requieren recursos. Y una manera de lograrlos es a través de este mecanismo. Ya explicaron ambas instituciones lo que se va a hacer", indicó, y agregó que los fondos permitirán que el agua llegue a la población, y que el FOVIAL pueda cumplir con sus funciones.

Empero, los argumentos no satisfacieron las objeciones de la oposición, que continuaron cuestionando la aprobación. "Es muy probable que haya necesidad de este dinero, que no haya otra alternativa para fondear esta deuda que no sean titularizaciones. Sin embargo, es difícil darle confianza a este gobierno para adquirir más deuda y administrar más recursos, cuando ha demostrado que no existe un compromiso con la transparencia", consideró Claudia Ortiz (Vamos), quien votó abstención en el pleno en ambos dictámenes.

En palabras similares se pronunció Jaime Guevara (FMLN). "Lo que significan estos dos dictámenes es adquirir más deuda. En este caso, habría que conocer si hay algún inversionista dentro del país que tenga interés. Es incierto. Si hubiera uno, obviamente va a exigir y esto implica que el país, al final, tenga que pagar más intereses", consideró.

Otra manera de obtener fondos

Las titularizaciones es una opción más para obtener recursos:

1. Préstamos

Solicitados con organismos multilaterales. A largo plazo, lo que significa obtener intereses usualmente más bajos. Sin embargo, desde mayo de este año, tras las destituciones de la Sala de lo Constitucional y fiscal general, el GOES no logró nuevos préstamos.

2. LETES/CETES

Deuda a corto plazo. El GOES de Bukele las usó cuando no controlaba la Asamblea ya que no requería pasar por el legislativo. Sin embargo, el deterioro de los bonos salvadoreños en el mercado (a raíz del 1 de mayo y el bitcóin) complicó su utilización.

3. Titularizar

A falta de poder obtener préstamos, y negado con las LETES y CETES, el GOES ha optado ahora por las titularizaciones con las autonómas. Cuando se presentó la propuesta, economistas mencionaron que si bien los fondos obtenidos son para las instituciones, el GOES podría luego mover fondos hacia otras instituciones.