Asamblea aprueba que el bitcóin tenga curso legal

La Asamblea Legislativa recibió anoche el anteproyecto de ley para declarar al bitcóin como "moneda de curso legal" en El Salvador. El artículo 1 de la normativa, que tiene carácter especial , también establece que su uso será "irrestricto con poder liberatorio e ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar".

Según el artículo 7 de la normativa, "todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien y un servicio"; asimismo, todo precio podrá ser expresado en esta moneda digital.

Respecto al tipo de cambio entre dólar y bitcóin, se indica que este será establecido por el mercado, pero que para fines contables se usará el dólar como referencia.

Con la entrada en vigencia de la ley del bitcóin se permitirá que todas las contribuciones tributarias puedan ser pagadas en esta criptomoneda.

Por otra parte, los intercambios en esta divisa digital no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital "al igual que cualquier otra moneda de curso legal en el país", según el texto que fue aprobado por los legisladores de mayoría oficialista.

Otra disposición emitida es que el Estado "proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en bitcóin", "así como contar con convertibilidad automática e instantánea de bitcóin como forma de pago".

La propuesta del Ejecutivo se conoció el pasado fin de semana, durante una conferencia mundial sobre Bitcóin desarrollada en Miami, Estados Unidos. El anteproyecto fue presentado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem.

Esta misma semana, analistas internacionales advirtieron que, el que en ese momento era un anuncio, podría afectar el acuerdo que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener financiamiento por $1,300 millones. Ayer, se conoció que el organismo "está a la expectativa" de la legalización de la criptomoneda.

Pese a las observaciones hechas por diputados de la oposición, relacionadas con la falta de consulta en el tema, los legisladores de Nuevas Ideas se dedicaron a alabar el proyecto y a emitir el dictamen favorable, para que este pudiera pasar al pleno para su aprobación.

"Esto no será una obligación, quien no lo quiera usar, no lo hará", dijo el diputado Héctor Rosales (NI), pese a que el mismo artículo 7 del decreto dice que todo agente económico debe aceptar el bitcóin como forma de pago.