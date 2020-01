Asamblea aprueba reforma para que salvadoreños en el extranjero puedan elegir diputados

Con 75 votos y 4 abstenciones, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la ley que regula el ejercicio del sufragio de los salvadoreños en el extranjero para que en adelante puedan participar de las elecciones legislativas y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Foto de LA PRENSA/Beatriz Benítez

Desde ahora se llamará Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior para elecciones presidenciales, diputados Asamblea y Parlacen. Antes solamente contemplaba la elección del presidente y vicepresidente de la República.

El dictamen favorable fue alcanzado este mismo día en la Comisión de reformas electorales.

Foto de LA PRENSA/Beatriz Benítez

La diputada del FMLN Anabel Belloso explicó que los votos para diputados de la Asamblea irán a los departamentos de origen de los votantes.

Agregó que la modalidad será postal, como ha sido en las elecciones presidenciales. Se descartó el voto electrónico, una manera que había propuesto el Gobierno. El vicepresidente de la República Félix Ulloa criticó que la Asamblea no considerara tal iniciativa. Similar fue la reacción del presidente Nayib Bukele, en Twitter. "La Asamblea ni siquiera tomó en cuenta la propuesta del Ejecutivo para quitar los obstáculos al voto en el exterior. Además, viola la sentencia de la Sala de lo Constitucional, al impedir el voto de la diáspora para Concejos Municipales", dijo.

Además, viola la sentencia de la Sala de lo Constitucional, al impedir el voto de la diáspora para Concejos Municipales. https://t.co/dphrndzuud — Nayib Bukele (@nayibbukele) January 16, 2020

El presidente de la Asamblea y diputado del PCN Mario Ponce aseguró que no apoyó la reforma. "No firmé el dictamen porque consideré que habían elementos que se podían afinar. Hay una diferencia entre el voto postal y el voto electrónico; debimos tomar en cuenta los planteamientos del Ejecutivo. No estoy en contra del voto en el exterior, pero me abstendré de votar", dijo en Twitter.

En tanto, el ministro de Gobernación Mario Durán dijo que la reforma restringe el derecho a elegir alcaldes y la vía postal es una manera engorrosa. “Nosotros queremos un voto electrónico y estamos dispuestos a financiarlo”, dijo antes de que la reforma fuese aprobada.