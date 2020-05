Asamblea aún no recibe plan de apertura gradual de la economía

La última prórroga del Decreto 593 del estado de emergencia nacional por la pandemia de la covid-19 condicionó al Órgano Ejecutivo a presentar un plan de reactivación gradual de la economía; el cual, aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa.

Hasta ayer, el presidente del Parlamento, Mario Ponce, del PCN, sostuvo que dicho documento sigue pendiente; aunque dejó abierta la puerta para que esta semana, antes que se finalice la prórroga (sábado 16), se pueda recibir.

El sexto considerando del Decreto 634, donde se establece la continuación del Decreto 593 establece esta condición; así como, en el séptimo, la presentación de un informe del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, del informe sobre la reestructuración del Presupuesto General de la Nación en cuanto a la reorientación de recursos ordinarios para el combate de la pandemia y los montos ingresados al fondo general de los $2,000 millones autorizados para la emergencia.

Si estas peticiones del dictamen legislativo no se cumplen, la posibilidad de prorrogar la emergencia nacional quedará en el limbo.

"No hay ni propuesta del Ejecutivo en pedir una prórroga del 593 ni tampoco a la par de esa petición un plan. Me imagino que no es el momento. Ya que la emergencia termina el sábado 16 y la plenaria es el jueves, esperamos que haya una presentación y pedido de prórroga antes", dijo Mario Ponce.

La expectativa del legislador del PCN se cifra en que, este asunto se resuelva sin desvelos. "Esperamos que el Ejecutivo traiga sus propuestas a temprana hora para no estar aprobando, cuando la gente está durmiendo, proyectos que tanto afectan al ciudadano como lo pueden beneficiar, eso debe ser un principio básico".