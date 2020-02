Asamblea avala voto desde el exterior para elegir a alcaldes y diputados

Tanto los salvadoreños que nacieron en el país y que actualmente residen en el exterior como los no nacidos dentro de territorio nacional podrán elegir diputados y concejos municipales en los próximos comicios, luego que con más de 70 votos los diputados aprobaron reformas a la LEy Especial para el ejercicio del Voto desde el Exterior.

En las modificaciones aprobadas se dejó establecido que los salvadoreños residentes en el exterior podrán empadronarse para participar en la elección municipal y en la legislativa. Los procesos para cada una tiene sus particularidades.

Para poder elegir alcaldes, los salvadoreños deberán indicar la intención de ser inscritos en determinada circunscripción. Para concretarlo deberán presentar arraigos al municipio seleccionado a través de documentación de padres o hijos menores de edad que dependen del votante y que residen en el lugar que se solicita; certificación extractada del Centro Nacional de Registros (CNR) o solvencia de pago de

impuestos y tasas municipales de algún inmueble que esté a nombre del votante; o también podrá comprobar arraigo a través de una certificación de que posee alguna empresa con actividad comercial vigente.

Para participar en la elección de diputados a la Asamblea y al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el votante será inscrito en el departamento al que pertenece su lugar de nacimiento.

Quienes no nacieron dentro de territorio nacional serán inscritos en la circunscripción de San Salvador para elegir concejos municipales y diputados.

Ante estos requisitos el presidente de la república Nayib Bukele aseguró que podría vetar el decreto.

“¿Porque ponerle tantos requisitos al voto de alcaldes? Si todo es como lo que yo he leído en los medios de comunicación, otro adefesio jurídico, lo voy a vetar”, dijo el mandatario.

Modalidad del Voto

A pesar de que el Gobierno abogaba para que se implementara el voto electrónico, en el dictamen aprobado por los diputados se mantuvo la modalidad postal, esta es la que se ha utilizado en las elecciones presidenciales.

Esta decisión legislativa generó opiniones encontradas incluso dentro del Parlamento. Luego de que se aprobaron las reformas, el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, criticó que de manera acelerada se tomara un acuerdo y se mantuviera el voto postal.

“El voto vía postal está comprobado que no funciona, no es que los salvadoreños en el exterior no quieran votar o no les interese decidir, es difícil para un salvadoreño el solo obtener su documentación y no digamos empadronarse”, criticó Bonilla.

Casi de forma inmediata, diputados de otros partidos se refirieron a lo que Bonilla declaró.

Por ejemplo, el diputado de GANA, Mario Tenorio, cuestionó a Bonilla por no haber estado presente en la sesión de la comisión de reformas electorales que se hizo ayer en la mañana y en la que se escuchó opiniones de diversos sectores sobre este tema.

“Había un ausente y para variar fue el diputado que tomó la palabra en esta tarde, no estuvo presente (en la comisión), no estuvo presente, por lo tanto, no digo que no conoce el tema, quizás lo conoce mejor que nosotros que estamos en esa comisión, probablemente, pero en ese momento, en el desarrollo de esa comisión era más valioso escuchar su opinión que venir a escuchar siempre sus arengas aquí en el pleno legislativo”, objetó Tenorio.

Fue durante el desarrollo de la comisión de reformas electorales en donde el ministro de hacienda, Nelson Fuentes, se refirió al presupuesto para el voto desde el exterior y aseguró que habrá dinero para el voto en el exterior.