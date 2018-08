Asamblea cita a rector UES para que explique acosos en campus

La comisión legislativa de la mujer de la Asamblea Legislativa citó al rector de la Universidad de El Salvador (UES), Róger Arias, para que el lunes 27 de agosto, a las 2 de la tarde, explique la situación de violencia en contra de las mujeres estudiantes que ocurre en el campus y que ha sido denunciada ante las instancias universitarias.

La diputada Karla Hernández, de esa comisión, le dijo a LA PRENSA GRÁFICA que la cita fue enviada ayer al rector.

"Yo lo propuse en la comisión, porque he visto con preocupación que hay varias estudiantes que están denunciando agresiones y al parecer no hay una respuesta oportuna de la UES", dijo la diputada.

Hernández agregó que el artículo 21 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (LEIV) ordena a las universidades que garanticen espacios libres de violencia para las mujeres estudiantes.

"Las universidades no pueden decir que no pueden hacer nada o que no tienen obligación de hacer nada. Tampoco funcionarios, como los de la UES, que es pública, pueden aducir que no conocen la LEIV. Las unidades de género deben estar preparadas para manejar estos casos y darles soporte a las víctimas, pero tal como lo estamos viendo, al parecer, la UES no le está dando la atención oportuna a las víctimas", dijo la diputada.

De acuerdo con los datos que proporcionó la unidad de acceso a la información de la UES, entre enero de 2017 y agosto de este año, las facultades, las sedes universitarias del interior del país y las oficinas de género y defensoría de derechos universitarios reportan que tienen conocimiento de 12 denuncias de estudiantes acosadas o agredidas por los docentes.