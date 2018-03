Asamblea con más plazas este año e insiste en seguro

Lee también

Diputados de la Asamblea Legislativa dicen que el recorte de $51 millones que presentó el Ejecutivo no es suficiente y le exigen que se ajuste más; sin embargo, estos siguen contratando más personal e intentarán por tercera vez licitar el seguro médico privado, para lo cual han presupuestado $4.5 millones.El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dijo que le parecía “muy limitado” el ajuste de la propuesta de austeridad que presentó el Gobierno este miércoles a los partidos, y que se debería pensar en recortar salarios de presidentes de autónomas, incluyendo a los diputados, no comprar vehículos, congelar plazas y revisar los seguros.Pero al mismo tiempo, dijo que por unanimidad decidieron hacer un tercer intento para licitar el seguro médico privado, ya que ninguna empresa aseguradora quiere darles el servicio por ese monto. Además, sostuvo que la Asamblea contrató a 20 empleados más, y justificó que se debe a que abrieron una sede en La Libertad, a cambios en las fracciones y a que el FMLN y ARENA tenían presupuesto para hacer nuevas contrataciones.El diputado del PDC Rodolfo Parker señaló que los partidos también tienen que poner de su parte y sumarse a las medidas de ahorro. Dijo que “muy fácilmente” la Asamblea podría reducirse $7 millones no contratando seguro privado, gasolina y viajes.Según Parker, en la mesa con el Gobierno ya están discutiendo emitir una ley general para que los tres órganos del Estado supriman o congelen plazas, además de una ley que regule las misiones oficiales. Asimismo, dijo que dos partidos han insistido en la supresión al subsidio que se entrega a los transportistas públicos, y que ronda los $50 millones al año.Parker consideró que las medidas del Ejecutivo no son suficientes, pero tampoco los diputados “tienen legitimidad a estar exigiendo más al Ejecutivo, sino que están haciendo su parte”.La diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón sostuvo que la Presidencia de la República debería reducir los $66 millones en gastos reservados. La legisladora cuestionó para qué quieren tanto dinero si no se está en guerra.Para Calderón de Escalón, la partida de gastos reservados debería dejarse con $500,000 mensuales, que serían $6 millones al año. Aseguró que con esta reducción se tendrían más recursos para cubrir los faltantes del Presupuesto General de la Nación 2017 y se evitaría la aprobación de más impuestos, como está proponiendo el Gobierno.