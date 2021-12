Asamblea con temas pendientes previo a última plenaria programada en 2021

Hoy se llevará a cabo la última sesión plenaria programada para 2021. La Asamblea, sin embargo, tiene varios temas pendientes. Entre ellos: aprobación de presupuesto 2022, Ley del Agua, Ley de Pensiones y la elección del fiscal general. De estos, algunos apuntan a que serán aprobados, con prisa, antes de que termine el año.

Para el caso del presupuesto 2022, el órgano legislativo tiene la obligación de aprobarlo antes de que finalice el año. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó el documento justo el último día que le otorga la ley para hacerlo. La discusión inició el 11 de octubre, pero tuvo algunas pausas. En varias sesiones la comisión de Hacienda se dedicó a estudiar expedientes referidos a refuerzos presupuestarios o a nueva deuda.

Ayer, sin embargo, recibieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez y a representantes del Ministerio de Hacienda para hablar de la brecha presupuestaria. Con esto, la discusión en torno al tema estaría casi finalizada, pues el oficialismo no aceptó ninguna solicitud de participación de la sociedad civil en el proyecto.

De acuerdo con la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, el retraso en la aprobación del presupuesto está relacionado a que el oficialismo ha priorizado otros temas.

"En el caso del presupuesto se ha ido dejando de último porque se han metido otros temas como los desafueros, las comisiones de antejuicio, entonces cuando estamos tratando de llenar diferentes flancos para llamar la atención de la opinión pública no podemos enfocarnos en los temas importantes ni dar una discusión real ni participativa", cuestionó Ortiz.

La diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también cuestionó la indisposición de los diputados oficialistas para escuchar a otros sectores.

"Lo que hemos visto es un desfile de sus funcionarios justificando los presupuestos. Y, de parte de sus aliados, adulaciones y halagos a estos funcionarios sin mayor cuestionamiento. No ha habido una consulta más allá de los funcionarios. Y la aspiración es a que en la elaboración de políticas públicas haya participación, más allá de las voces oficiales", expresó Belloso.

Otro de los temas rezagados es la elección del fiscal general. En la plenaria anterior, la agenda contenía la discusión de ese punto, pero fue retirado.

"Habría que ver por qué, será que ya no tienen plena certeza de elegir a Rodolfo Delgado, habrá perdido confianza o qué motivaciones hay detrás porque todo apuntaba a que iban a la ratificación del fiscal impuesto desde el 1 de mayo", expresó Belloso.

En esta misma línea, Ortiz, cuestiona falta de transparencia en la elección.

"Ellos dicen que estas elecciones sí son transparentes, sí son de cara a la población pero eso no es verdad. Mientras no sean claros los criterios para decir por qué prefieren estos candidatos, no habrá transparencia porque entonces los motivos por los que se eligen a los funcionarios quedan ocultos y se prestan a negociaciones bajo la mesa", cuestionó Ortiz.

Belloso agrega que, además de temas pendientes que ya estaban en estudio y que tienen fecha de ley para finalizarse, hay necesidades de la población que fueron desatendidas por esta Asamblea.

"No hay iniciativas para reducir el impacto de la pandemia en el bolsillo de los salvadoreños, a pesar que ha habido iniciativas de otros grupos parlamentarios", cuestionó.

Rememoró también las negativas de la bancada oficislita para el estudio de leyes encaminadas a generar un sistema de búsqueda de desaparecidos.