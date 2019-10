Asamblea crea Comisión Especial para investigar acusaciones de Carlos Marroquín, director de Tejido Social

La Asamblea Legislativa creó el jueves en la sesión plenaria una Comisión Especial para investigar las declaraciones de Carlos Marroquín, dadas el 23 de septiembre pasado, en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Foto: Cortesía/Asamblea Legislativa

“La violencia en este país es un negocio (…) no me extrañaría que ARENA y el FMLN estén detrás de los homicidios del pasado viernes, aunque no me compete a mí decirlo”, fue lo que expresó Marroquín, según un tweet del programa.

Marroquín se refería al alza de asesinatos ocurrida el viernes 20 de septiembre, cuando 23 personas fueron ejecutadas en El Salvador.

La Comisión que lo investigará está conformada por el diputado Jorge Mazariego, del PDC, como presidente; Mauricio Vargas, de ARENA, como secretario; Raúl Beltrán Bonilla, del PCN, como relator; Carlos Ruiz, del FMLN, como vocal y Ricardo Velásquez Parker (ARENA), Miguel Alfaro (PCN) y Javier Valdez (FMLN) como suplentes.

"La violencia en este país es un negocio (...) No me extrañaría que @ARENAOFICIAL y el @FMLNoficial estén detrás de los homicidios del pasado viernes, aunque no me compete a mí decirlo." asegura Carlos Marroquín @sliptone Director Unidad Reconstrucción Tejido Social.- pic.twitter.com/ubnd0ynDqK — Frente a Frente TCS (@Frentea_Frente) September 23, 2019

La Asamblea informó que la creación de esta comisión tiene respaldo en el artículo 131 numeral 32 de la Constitución salvadoreña, que le confiere al parlamento potestad para “nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional”. En el mismo se establece que la Asamblea puede “adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de dichas comisiones”.

Marroquín ya fue citado a la comisión de Seguridad el martes de esta semana para explicar sus declaraciones; sin embargo, los diputados quedaron inconformes con los resultados de tal reunión, en la que Marroquín no ofreció pruebas ni disculpas, y decidieron crear la comisión.

No es la primera vez que los partidos políticos son señalados por el alza de homicidios en El Salvador.

Cuando el presidente Nayib Bukele tenía nueve días de haber asumido el cargo, dijo que tenía “información de las tres agencias de inteligencia del Estado, de que dos altos funcionarios del FMLN están financiando a las pandillas a cambio de atacar objetivos de la PNC, para desestabilizar al Gobierno”. “Están jugando con fuego y se van a quemar”, les dijo en un tweet mientras El Salvador vivía una alza en ataques contra miembros de las instituciones de Seguridad Pública.