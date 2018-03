Asamblea da ultimátum a Cáceres para pagar FODES

Lee también

Son aproximadamente $45 millones los que el Gobierno adeuda a las 262 alcaldías del país como parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), pese a que por ley se establece que de los ingresos corrientes que el Estado percibe se debe erogar mensualmente $29.1 millones.Eso es equivalente al 8 % del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, el Gobierno ha incumplido con el pago de los fondos a las alcaldías y ha provocado atrasos que han llevado a que diferentes comunas a escala nacional se hayan quedado hasta sin energía eléctrica por la falta de recursos.Ese escenario llevó a que 54 diputados aprobaran emitir un recomendable al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para que pague cuanto antes posible lo que adeuda del FODES de enero y lo de febrero. También, los legisladores establecieron que a más tardar el 15 de abril se pague lo que corresponde a marzo.De acuerdo con el presidente del ISDEM, Rogelio Rivas, la deuda de enero es de $22 millones. Esto, debido a que los $7 millones que se utilizan para pagar los créditos que las alcaldías tienen con la banca ya fueron depositados.A eso se le suman los $22 millones de febrero, más $3 millones que hace falta depositar para pagar créditos que vencían el 26 de febrero. “Se recomienda al señor ministro de Hacienda hacer efectiva la entrega de los recursos FODES a los 262 municipios del país”, se lee en el documento con el recomendable a Cáceres.La subjefa de fracción del partido ARENA, la diputada Milena Calderón Sol de Escalón, dijo que no se debería de estar exigiendo al ministro Cáceres que paguen lo del FODES porque es por ley que está obligado a hacerlo.“Debería ser cumplido en el tiempo que se le ha dado siempre a los alcaldes. No deberíamos estar mandando recomendables cuando es obligación del Gobierno cumplir con la ley del presupuesto. Ellos mismos han dado la ley del presupuesto y ellos mismos han puesto que tienen los recursos del FODES”, dijo la diputada Calderón Sol de Escalón.Mientras tanto, el diputado Rolando Mata, del FMLN, matizó la exigencia que le hacen a Cáceres para que pague el FODES y dijo que los recomendables no son “de obligatorio cumplimiento”.Mata agregó que los atrasos obedecen a la falta de “flujos de efectivo”. “Los recomendables de la Asamblea Legislativa hacia el Ejecutivo o a cualquier otro Órgano no tienen fuerza obligatoria, sino que es un llamado nada más a atender una situación o dar una solución”, consideró el diputado.Similar al diputado efemelenista es la postura de Francisco Merino, vicepresidente de la Asamblea y diputado del PCN. “Los alcaldes están insistiendo que por lo menos demos un recomendable. Yo soy más amigo de dar hechos concretos. El recomendable no les va a servir para enfrentar los gastos diarios en sus municipios”, dijo el legislador.Sin embargo, eso es rechazado por partidos como GANA, el cual asegura que al final “lo que se afecta es el desarrollo” de los municipios con la irregularidad que ha mostrado el Gobierno en el pago del FODES desde septiembre pasado.“A estas alturas del tiempo, está parado el desarrollo en los municipios. Es lamentable el incumplimiento para hacer efectivo el FODES. Está parado el desarrollo del país y los alcaldes tienen la responsabilidad de sacarlo adelante”, expresó el diputado Juan Pablo Herrera.La decisión de emitir un recomendable a Cáceres surgió tras la reunión de emergencia que hizo el directorio de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) a la que asistieron secretarios y presidentes de los partidos ARENA, GANA y PCN.ARENA tiene claro las acciones a seguir si no se cumple con el pago cuanto antes del FODES. Esas acciones, según la subjefa de fracción del tricolor, consisten en buscar reformas a la Ley del FODES e incluir sanciones para el ministro de Hacienda que esté de turno y que incumpla con el pago mensual de los fondos a las 262 alcaldías.“Si no es así (que se cumpla con el pago) yo diría que habría que darle sanciones al ministro que no cumpla. Se tendría que reflejar en la misma Ley del FODES”, expresó Calderón Sol de Escalón.LA PRENSA GRÁFICA buscó la reacción del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a través de gestiones con sus asesores y personal del equipo de comunicaciones. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta por parte del funcionario.Quien salió a la defensa del ministro fue el diputado Mata. El efemelenista dijo que no es la primera vez que “ARENA busca sancionar al ministro”, pero dejó entrever que se trata de represalias por haber dado a conocer la lista de personas deudoras del fisco. “Esa es una pretensión y una apuesta que trae ARENA desde hace ratos en relación con Hacienda... les molesta que el ministro haya publicado a las empresas deudoras”, interpretó Mata.