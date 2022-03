Asamblea esconde incumplimiento de ley del fiscal general

La negativa de los diputados del oficialismo de pedir al fiscal general, Rodolfo Delgado, el cumplimiento de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, en el sentido de enviar un informe con los resultados de la utilización de la herramienta en 2021, no quedó registrada en el acta de la reunión de la comisión.

En la reunión del pasado lunes 21 de febrero, el diputado René Portillo Cuadra (ARENA) hizo de conocimiento de la comisión que el fiscal no había cumplido el artículo 48 de la normativa, el cual le manda enviar un informe anual donde se resuma el uso de la intervención de las telecomunicaciones y sus resultados.

Ante el incumplimiento, el legislador pidió a la comisión que se le requiriera al fiscal dicho informe. Sin embargo, los diputados oficialistas negaron sus votos para dicho fin.

Luego, en la reunión de esta semana, el pasado lunes 28, en la lectura del acta, no se incluyó la votación en contra de pedirle al fiscal que cumpliera la ley. LA PRENSA GRÁFICA obtuvo una copia del acta y pudo constatar que no quedó registro ni de la petición ni de la votación, la cual debía aparecerse en el punto "Varios" del desarollo de la comisión; por tanto, es como si la misma no hubiera ocurrido.

La diputada Dina Argueta (FMLN), integrante de la comisión, señaló que esta es una de varias irregularidades que se están cometiendo en el tema de las actas. "Ya es una práctica reiterada en la comisión. De hecho, yo no firmé el acta esta semana, por eso. Se han venido dando esas prácticas en esta nueva legislatura. Incluso no consignan cuando hay votación diferenciada; solo dice ‘se aprobó’. No dice que hubo votos en contra o abstenciones", explicó. "No es un delito, pero sí un atropello al procedimiento", agregó.

Sin registro. En puntos “Varios”, el acta solo consigna la creación de la subcomisión encargada de crear un nuevo código civil, pero omite mencionar la negativa de pedir el informe al fiscal.