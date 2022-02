Asamblea estancada en temas de familia

Nuevas Ideas no avanza en su promesa de reformas a ley de salas cunas y tribunal sancionador de ley de inclusión de personas con discapacidad.

A casi dos meses de que la Asamblea oficialista aprobó prorrogar la entrada en vigencia de la Ley de Salas Cunas y la aplicación del tribunal sancionador de la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad, y que Nuevas Ideas justificara dichas decisiones en que ambas normativas debían ser reformadas, el oficialismo no ha avanzado en cumplir su promesa.

En la última plenaria del 2021, el oficialismo aprobó con dispensa de trámite prorrogar por seis meses ambas disposiciones. Lo anterior, pese a que la Ley de Salas Cunas se aprobó en 2018 y debía comenzar a aplicarse en 2020, y ha sido prorrogada ya en dos oportunidades, ambas a peticiones del GOES de Nayib Bukele.

Luego, el tribunal sancionador de la ley de inclusión no ha sido nombrado, debido a que el GOES no ha emitido el reglamento de la normativa; pese a que el mismo debió estar listo en junio del año pasado.

Tras las prórrogas aprobadas, la presidenta de la comisión de la familia, Suecy Callejas (Nuevas Ideas), aseguró que ambas normativas debían ser reformadas para corregir vacíos. Sin embargo, a casi dos meses de las dispensas, solo ha convocado a la comisión a una reunión de trabajo.

Dicha reunión se llevó a cabo el 26 de enero, y duró nueve minutos. En ella, se acordó citar a instituciones de gobierno para reunir insumos para reformas la ley de inclusión. Sin embargo, desde entonces, la comisión no ha vuelto a reunirse.

Legisladores vieron con preocupación la displicencia por parte del oficialismo, ya que están por cumplirse dos de los seis meses de prórroga. "Nos parece extraño que llevamos meses que la comisión no ha sesionado, y eso no permite dar respuesta a estos sectores que necesitan ser escuchados", cuestionó Francisco Lira (ARENA), miembro de la comisión.

Luego, en un tono menor de reproche pero sí de llamado de atención se pronunció el jefe de la fracción de GANA, Juan Carlos Mendoza. "Las instituciones deben de funcionar, y este tipo de cuestionamientos hacen que, a veces, se pongan alerta y actuen", indicó. "Haría un llamado a que retomen sus funciones y que puedan decidir lo pendiente", agregó, en relación a la comisión de familia.

Mientras, la diputada Anabel Belloso (FMLN) aseguró que la ley ya debería estar vigente. "Bajo excusa que había que hacer reformas se pide una prórroga, y no es justificable: la reforma puede hacerse ya entrada en vigencia la ley", sentenció.