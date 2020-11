Asamblea inicia proceso de antejuicio contra Arriaza Chicas

Dos días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la denuncia de antejuicio y petición de desafuero en contra del director de la Policía Nacional Civil (PNC) y viceministro de seguridad pública, Mauricio Arriaza Chicas, los diputados de la comisión de Legislación acordaron crear la comisión especial donde se ventilará el tema.

Dicha petición, avalada con 57 votos a favor y ocho en contra, está fundamentada en el actuar que tuvo Arriaza Chicas respecto a una orden que le dio la comisión especial que investiga la emisión de deuda y uso de fondos durante la pandemia por coronavirus.

“Lo que ha pasado ahora, de verdad, es lamentable... Conocer una petición de requerimiento que hace apenas dos días fue presentada y resolverla este mismo día, de verdad que es causa de desesperación”.



Mario Tenorio, Diputado de GANA

Al director de la PNC se le pidió que llevara al ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, por apremio a esa instancia, luego de tres citatorios a los que no asistió, pero no cumplió Arriaza y dijo a la Asamblea que los motivos que daba Zelaya para no llegar eran válidos.

A partir de eso, según la Fiscalía, a Arriaza Chicas se le pueden atribuir los delitos de incumplimiento de deberes, esto está definido y sancionado por el Código Penal en el artículo 321.

Entre críticas de funcionarios del Gobierno de El Salvador y de integrantes de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el partido oficial, los diputados de la comisión de legislación determinaron que lo que presentó la Fiscalía es un sustento robusto para proceder al antejuicio del funcionario.

“Se declara abierto el proceso de antejuicio en contra del ciudadano Mauricio Arriaza Chicas”, se lee en el dictamen que aprobó el pleno legislativo y que dio paso a la creación de la comisión especial que comenzará su trabajo en los próximos días.

Luego de que se leyó el dictamen, entre los diputados se inició otra discusión sobre el tema. GANA reprochó al resto de partidos la rapidez con la que crearon la instancia que llevará el proceso.

“Todo el pueblo salvadoreño y todos los que estamos aquí hemos visto la conducta y actitud de desacato y desobediencia que han hecho permanentemente los funcionarios del Ejecutivo”.



Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN

“Prácticamente hace dos días (llegó)... Lo que ha pasado ahora, de verdad, es lamentable porque el dictamen comienza manifestando que se ha desarrollado un análisis y estudio sobre el requerimiento, y apenas en un par de horas tenían lista esa decisión... Es un dictamen exprés”, criticó el diputado de GANA, Mario Tenorio.

Los partidos que apoyaron la creación de la comisión especial defendieron la decisión que tomaron en el pleno.

“En este momento está enfrentando un proceso de desafuero en el cual se presume el cometimiento de varios delitos, entre ellos la desobediencia a mandatos o delitos que puedan lindar con la esfera del ejercicio público”, declaró el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.



El legislador también mencionó que “el único responsable de que el director de la PNC, este siendo desaforado es el presidente de la república, porque sin duda alguna, quizás él giro órdenes a los ministros para que no vinieran y que no procediera con los apremios”.

Críticas. GANA y funcionarios del Gobierno criticaron la creación de la comisión especial.

“La solicitud de este antejuicio y desafuero tiene bases bastante fundamentadas, no es que quiera adelantar un criterio, si no que todo el pueblo salvadoreño y todos los que estamos aquí hemos visto la conducta y actitud de desacato y desobediencia que han hecho permanentemente los funcionarios del Ejecutivo”, dijo la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz.

Ayer también, en la comisión de legislación se determinó que la diputada Margarita Escobar (ARENA), será la presidenta de la comisión, y el resto de integrantes, Jorge Rosales (ARENA), Rodolfo Parker (PDC), Yanci Urbina (FMLN), Javier Valdez (FMLN) y Guillermo Gallegos (GANA). Por su parte la función de fiscal la desempeñará Cristina Cornejo (FMLN). Fueron juramentados en el pleno.