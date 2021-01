Asamblea mandará a publicar la ley para manejo de pandemia

Miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa confirmaron ayer que esta planea mandar a publicar la "Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad covid-19", luego que la Sala de lo Constitucional decretara la constitucionalidad de la misma y esté por vencer el plazo que dio al órgano ejecutivo para su sanción y publicación.

Dicha ley contiene normativas para el manejo de la pandemia, como la obligatoriedad en el uso de la mascarilla, el reconocimiento del ministerio de Salud como ente encargado de manejar las estrategias, limitación a tres personas por vehículo, responsabilidades de las empresas con sus empleados, o la mecánica a seguir para la implementación de cercos sanitarios, entre otros.

“De no publicarlo en el Diario Oficial el presidente de la república, el presidente de la Asamblea está obligado por ley a mandarlo a publicar”.



Reynaldo Cardoza, Diputado del PCN.

La ley tiene como base el decreto que regulaba la reapertura económica y que el Ejecutivo se negó a aplicar por considerarlo inconstitucional, pese a que la Sala dio su aval al mismo y solo ordenó adecuar las fechas de las etapas.

Tras esa negativa, la Asamblea promulgó una nueva ley y el presidente de la república, Nayib Bukele, volvió a considerarla inconstitucional. Sin embargo, su veto fue superado por lo que la controversia pasó a manos de la Sala.

Esta resolvió el pasado 23 de diciembre que la ley sí es constitucional, ya que la Asamblea no invadió funciones del MINSAL en su promulgación. Como parte de su resolución, la Sala le dio ocho días hábiles al Ejecutivo para sancionarla y advirtió que si no lo hacía, "se presumirá la sanción". Luego, si el mandatario no la publica en el Diario Oficial en 15 días, lo deberá hacer el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.

Debido al período vacacional, los ocho días hábiles para sancionar la ley se cumplieron ayer. Ante eso, Reynaldo Cardoza (PCN) fue uno de los miembros de la directiva de la Asamblea que confirmó que este órgano publicará la ley.

"Está claro que de no publicarlo en el Diario Oficial el presidente de la república, el presidente de la Asamblea Legislativa está obligado por ley a mandarlo a publicar. Mario Ponce tiene la responsabilidad de mandarlo a publicar", apuntó.

La confirmación también fue hecha por la diputada Patricia Valdivieso (ARENA): "Esta Asamblea ha tratado de cumplir, especialmente con el tema de la emergencia y dar apoyo para prevenir la enfermedad. Si esta es la fecha límite, definitivamente la vamos a tener que cumplir", indicó la legisladora.

Medidas

Una de las medidas que controla la ley transitoria es el manejo de los cercos sanitarios, ya que prohibe las cuarentenas generalizadas como las realizó el Ejecutivo, cerrando municipios completos con el uso de ejército, y en su lugar define zonas epidemiológicas.