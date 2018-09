Asamblea mantendrá en 2019 su presupuesto actual de $58.3 millones

Las medidas de austeridad que tomó el diputado Norman Quijano al llegar a la presidencia de la Asamblea Legislativa no impactarán en la reducción del gasto para el próximo año. Según dijo, el Órgano Legislativo mantendrá su presupuesto de $58.3 millones en 2019, igual al aprobado para 2018.

Quijano aseguró que el monto fue consultado con el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, y que ya les dio el visto bueno. El proyecto será revisado este día en la reunión de junta directiva.

"Yo le pregunté que el proyecto del presupuesto de nosotros era de $58, 300,000, y él me dice: ‘Sobre el particular, atentamente me permito informarle que en el proyecto de ley de presupuesto correspondiente al ejercicio financiero fiscal 2019 se dispone de los recursos por el monto solicitado’", indicó.

La Asamblea Legislativa continuará funcionando con un monto similar a 2018, pese a que, según Quijano, despidieron a alrededor de 130 empleados y otros 58 se acogieron a un decreto de retiro voluntario, al igual que redujeron el pago de horas extras.

Además, bajaron en $110,000 el gasto de combustible y pusieron a la venta 13 camionetas que estaban asignadas a los directivos, pese a haber disminuido la compra de boletos aéreos y viáticos.

Esto es a pesar de que en 2019 tampoco gozarán del seguro médico privado que en otros años ha costado alrededor de $5 millones.

No solo eso. La cifra va en contra del protocolo de entendimiento que firmaron los partidos ARENA, PCN y PDC para la legislatura 2018-2021, donde se estableció que disminuiría el gasto en un 5 % .

Cuando Quijano asumió la presidencia, en mayo de este año, anunció en una conferencia de prensa que había dado instrucciones a la gerencia administrativa financiera para que hiciera una reducción del 5 % al presupuesto de 2019, lo cual sería de aproximadamente $3 millones. Dijo que eso también se aplicaría para 2020 y 2021.

Quijano reconoció que la promesa era bajar el 5 % del gasto; sin embargo, dijo que el presupuesto real de la Asamblea Legislativa es de $60.2 millones.

El legislador explicó que la institución arrastra un déficit de $1.3 millones debido a que el anterior presidente y diputado del partido GANA, Guillermo Gallegos, disparó el gasto en la contratación de empleados.

Incluso, Quijano dijo que Gallegos usó $3 millones para remuneraciones y que eran para el seguro médico privado. "La planilla alcanzó una cifra muy arriba del techo presupuestario que estaba para remuneraciones", señaló.

Al respecto, el presidente del Órgano Legislativo aseguró que para 2019 han disminuido el monto para contrataciones, pero no especificó en cuánto. Para este año, el rubro era de $45 millones.

La diputada del FMLN y tercera vicepresidenta en la juntad directiva justificó la cantidad solicitada y no mostró ninguna objeción. Además, dijo que el FMLN no firmó ese protocolo de entendimiento donde se prometió bajar el gasto.

"En la parte del presupuesto está participando el equipo gerencial de la Asamblea. Entiendo que ha hecho una revisión en torno a los compromisos en términos laborales. Creo que la carga presupuestaria en el tema laboral es significativa, es fuerte, y el análisis que presenta el equipo técnico indica que, para solventar los compromisos que tiene esta Asamblea Legislativa en términos de funcionamiento, en términos de personal, en términos de contratos, requiere básicamente del mismo presupuesto", justificó.

Quijano dice que rechaza viajes

El presidente de la Asamblea Legislativa reiteró que seguirá con su plan de austeridad y criticó que, contrario a la Corte Suprema de Justicia y a otras instituciones del Estado, ni los empleados ni los diputados tendrán seguro hospitalario.

Insistió en que a su llegada a la presidencia bajó el gasto en viajes y viáticos. Dejó entrever que ha dado el ejemplo porque ha rechazado invitaciones para viajar a diferentes parte del mundo.

"Llevo como 14, 15 viajes rechazados, solo he aceptado uno, que lo acepté justamente en la vacación, que me estaban dando prácticamente todo", aseguró.

A más tardar el 30 de septiembre, el presidente de la república, a través del Ministerio de Hacienda, deberá enviar al congreso el Presupuesto General de la Nación. Antes de eso, los diputados deben aprobar su presupuesto para que se incluya en el plan de gastos.