Asamblea modificó puntos en ley de electricidad, MOP y ANDA sin discusión

Con el discurso de aplicación de medidas contra la crisis por bandera, la Asamblea aprobó un paquete de dispensas de trámite al ejecutivo, que incluyen refuerzos presupuestarios y disposiciones transitorias aprobadas sin discusión ni debate.

Fueron 17 las dispensas de trámite aprobadas en la plenaria del pasado martes. De lejos, la mayor cantidad en el casi medio centenar de plenarias que lleva la actual legislatura. Antes de la de este martes, las plenarias con más dispensas eran la 22 y la 30. Ambas con seis dispensas.

Así, lo que ocurrió en la plenaria 49 rompió cualquier molde establecido. Originalmente, la agenda de la plenaria contenía la revisión de los informes trimestrales de cinco comisiones y nada más dos dictámenes. Junto a estas, originalmente habían seis piezas de correspondencia.

Sin embargo, al inicio de la sesión, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, pidió modificar la agenda para retirar los informes trimestrales y uno de los dos dictámenes. A cambio, introdujo cinco piezas, para las que solicitó que fueran aprobadas con dispensa de trámite.

“Se hace uso de una herramienta del reglamento, pero es complejo porque inhibe el debate, el conocimiento de la población, y sobre todo de quienes tenemos interés de aportar”.



Dina Argueta, diputada del FMLN

No fueron las únicas. A la 1:16 de la tarde, Guevara introdujo siete iniciativas más. A las 8:36 de la noche, tres propuestas. Sumaban 15, a las que se agregaron dos de las seis originalmente agendadas, hasta completar 17 dispensas.

Exceptuando cuatro iniciativas, que fueron propuestas de Nuevas Ideas para emitir pronunciamientos y para exoneraciones de impuestos, las dispensas aprobadas fueron en su totalidad peticiones de Nayib Bukele que los diputados del oficialismo aprobaron con casi nula discusión.

Entre las dispensas se encontraban las anunciadas disposiciones para reducir el cobro de IVA a los combustibles, reformas al presupuesto 2022 para incorporaciones de fondos, o exoneraciones de impuestos para los ministerios de Educación y Agricultura para compras de computadoras, laptops y tablets, y para prestación de servicios relacionados con el apoyo al cultivo del café, respectivamente.

Dudas

Sin embargo, también entre las aprobaciones hechas por el oficialismo se encontraban temas más sensibles y que, por tanto, no tuvieron oportunidad de tener debate o conocimiento público.

Por ejemplo, una de las reformas presupuestarias aprobadas fue para incorporar fondos por $8.7 millones para el ministerio de Obras Públicas. Lo que no explicaron los legisladores es que $2 millones serán usados para que el GOES administre las unidades que le confiscó al empresario de buses Catalino Miranda; situación cuestionada dada la falta de respeto al proceso ejecutada por el GOES.

Luego, las dos últimas dispensas aprobadas tienen que ver con energía eléctrica. Una "a fin de poder regular los precios de la energía", y otra "a fin que la CEL deba comercializar la energía para cubrir el consumo de ANDA".

En el caso de estas, la primera establece modificar un artículo para definir que los precios del pliego tarifario deban basarse no solo en precios aprobados por la SIGET sino también en contratos de naturaleza pública. Debido a la falta de discusión de la iniciativa, no se explicó cómo se reglamentaría dicha situación.

“Es vergonzoso, penoso y revela que el trabajo de las comisiones, ni siquiera podríamos decir que es secundario, sino que se ha vuelto irrelevante y no necesario”.



Johnny Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo.

Luego, con el hecho de que CEL comercialice la energía para cubrir el consumo de ANDA: la iniciativa, más que establecer el cubrimiento de la demanda de energía, busca condonar las deudas que hay entre las autonómas. Esto, debido a que hay artículos del decreto que expresan que "los saldos pendientes de pago por parte de ANDA a las empresas distribuidoras (...) podrán ser cubiertas con la emisión de Notas de Crédito del Tesoro Público por parte del ministerio de Hacienda".

Esto ocurre un par de meses después que la Asamblea autorizó a ANDA titularizar $600 millones. Sin embargo, de nuevo, por falta de discusión, no hubo mayor profundización del tema.

Estas dos últimas dispensas (sumadas a las otras 15) representan, en opinión de legisladores de oposición, la sumisión de la bancada oficialista y sus aliadas a todo lo que llegue del órgano ejecutivo.

"Lo que ocurrió, no es novedoso el abuso de la dispensa de trámite. Ayer (martes) se corona esta Asamblea como un parlamento de puro trámite del ejecutivo. Es vergonzoso, penoso y revela que el trabajo de las comisiones ni siquiera es secundario sino irrelevante y no necesario", criticó Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo), "dado que hay una total negativa a debatir, discutir, analizar los temas con sus expedientes", agregó.

"No solamente se atropella. Se hace uso de una herramienta que establece el reglamento, pero es complejo porque inhibe el debate, el conocimiento de la población de algún tema, y sobre todo de quienes tenemos interés de aportar y de conocer las iniciativas", apuntó Dina Argueta (FMLN). "Es difícil, con el poco tiempo que se tiene en el pleno, poder hacer un análisis claro y técnico. Un ejemplo claro son las dispensas de la CEL y SIGET, que son temas sensibles pero son temas eminentemente técnicos, y no sé si los diputados que votaron tenían el conocimiento pleno, porque ellos también se enteraron en el momento", agregó.