Asamblea negó información de otros candidatos

La Asamblea Legislativa negó los expedientes de los siete candidatos que se han postulado para ser el titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo informó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, institución que ha dado seguimiento al proceso de elección que se ha realizado este año.

Cuando se le consultó a Escobar sobre cuál eran sus observaciones para los otros candidatos que compiten contra el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, dijo que no sabía porque no tienen información oficial de los otros candidatos.

"No podemos hacer evaluación porque no tenemos los expedientes. Los pedimos a la Asamblea Legislativa y no nos los dieron. Pedíamos el expediente de versión pública, pero no fue entregado", aseguró el representante de la organización civil.

Por ello dice que solo pueden hablar del procedimiento y no de los candidatos en sí. Señaló que es importante conocer a qué tipo de personas se están entrevistando y cuáles son las capacidades técnicas y de moralidad que tienen para ostentar al cargo.