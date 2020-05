Asamblea no alcanzó acuerdo para prorrogar Estado de Emergencia, que termina el 16 de mayo

Los diputados de la Asamblea Legislativa no alcanzaron acuerdos para prorrogar este jueves el Estado de Emergencia por la pandemia de covid-19 en El Salvador, el cual vence el 16 de mayo.

El Gobierno solicitó este día una cuarta prórroga de 15 días del Estado de Emergencia para lo que necesita al menos 43 votos de los 84 diputados, de los que tiene asegurados únicamente 10, los de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA); sin embargo, en la sesión plenaria de este día no se alcanzaron los votos para incorporar dicha pieza de correspondencia en la modificación de la agenda. 37 votos vía electrónica y 1 a mano alzada no fueron suficientes. Quedan dos días para aprobar o no una extensión.

Previamente, ARENA y el FMLN criticaron la falta de informes y planes sobre el manejo de la pandemia y la reactivación económica así como denuncias por vulneración de derechos y abusos de poder de parte del Gobierno, por lo que negaron sus votos para extender el Estado de Emergencia y propusieron crear una nueva ley en la que se garantice tanto la salud de la población como el respeto de sus derechos y un plan para reactivar la economía.

Para eso, ARENA pide que también se derogue la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por covid-19 que fue malinterpretada para crear el decreto ejecutivo 24 que contiene la "cuarentena especial" dictada por el Gobierno entre el 7 y 21 de mayo.

El FMLN solicitó se cree una comisión interdisciplinaria para garantizar las medidas del decreto transitorio, la cual estaría conformada por profesionales de salud, economistas, sociólogos y representantes de otros sectores necesarios para abordar la crisis.

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del PCN Mario Ponce dijo que al terminar el decreto 593 del Estado de Emergencia y el de la Ley de Regulación de la Cuarentena quedan sin efecto los beneficios contenidos en este, incluidos los pagos diferidos de servicios y la cuarentena domiciliar. Esto sería así si no se crea una nueva ley que las sustituya y regule al respecto.

"Si hay intención de derogarla, pues también se termina la vigencia de esa ley... el congreso es bastante dinámico, lo que ayer fue hoy puede ser que ya no sea. Debemos de entender que cualquier cosa puede pasar este día", manifestó antes de la sesión.

ARENA dijo también que buscarían superar el veto presidencial al decreto 630 con el que se buscaba una ley para beneficiar al personal de Salud y sus familiares y así ocurrió.

Además, el Gobierno también llevó a la Asamblea la petición para ratificar un préstamo de $389 millones que son parte de los $2,000 millones que se le autorizó al Ejecutivo gestionar. Sin embargo, la situación está empañada por la renuncia del comité que supervisaría el manejo de los fondos, cuyos integrantes señalaron al Ejecutivo de falta de acceso a la información.

La comisión de Hacienda también emitió un dictamen favorable para superar el veto del presidente y ratificar la ley que permitiría extender al 30 de junio el plazo para declarar el Impuesto Sobre la Renta. Fue aprobado con 75 votos.

La plenaria culminó y no se hizo convocatorias para una plenaria extraordinaria.