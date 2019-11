Asamblea no tomó en cuenta a RNPN para reforma

El presidente del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Federico Guerrero, aseguró que la Asamblea Legislativa dejó por fuera su opinión en la discusión de la reforma a los artículo 28,29 y 30 del Código Electoral aprobada el pasado 1 de noviembre en la que se estipula que las alcaldías tendrán 15 días para presentar y notificar de partidas de defunción al RNPN y esta instancia, a su vez, informe al Tribunal Supremo Electoral.

En caso que los plazos no se cumplan se impondrá un multa de un salario mínimo -$300- por infracción del funcionario encargado del Registro del Estado Familiar, los de registro en los Tribunales, el encargado del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y para el encargado de actualizar el padrón en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Guerrero explicó que esperaba un llamado de los diputados para exponer la postura técnica ante la reforma. Sin embargo, explicó que al no ser tomado en cuenta en el futuro pueden existir algunas "discrepancias" entre la información que se presente de parte de las alcaldías al Tribunal Supremo Electoral y lo que sea recibido por el RNPN, lo que podría, también, significar complicaciones en el proceso electoral.

"Yo esperaba que me llamaran de la Asamblea para irles a exponer que van a haber discrepancias entre lo que le entreguen al TSE y lo que nosotros entregamos porque los registradores solo entregan al TSE las partidas de defunción , pero el único ente que está capacitado legalmente para dar de baja un DUI es el RNPN, pero para que eso suceda debemos depurar, ver la partida de defunción , verificar que firmó el informante, verificar que cumplió los requisitos , verificar quién es el papá y quien es la mamá, verificar en el sistema si no es un homónimo porque qué va a pasar que yo dé de baja un DUI y resulta que el que falleció no es la persona dueña del DUI sino otra y a la hora de ir a votar no existe esa persona a la que se le dio de baja el DUI y tampoco el muerto por estar muerto", afirmó Guerrero.

Ante esto, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, presidente de la comisión de reformas electorales de la Asamblea Legislativa aseguró que posiblemente hubo una falla en la comunicación y por eso no se tuvo la opinión de Guerrero.

"Siempre que se trata de reformas que involucran al RNPN nosotros coordinamos con la presidencia y como enviamos la invitación, creímos que le habíamos llegado y no había respondido. Quizá hubo mala comunicación porque si le enviamos una carta y como no hubo respuesta pues legislamos y votamos, pero nosotros la próxima semana enviaremos a escucharlo porque aquí creo que lo hubo fue mala comunicación y creo que tiene razón en los argumentos que ha expuesto. Si hay que corregir algo lo haremos", dijo Portillo Cuadra.

Por su parte, según la diputada Marcela Villatoro, de ARENA, explicó que la reforma realizada van dirigida a las alcaldías, más que al Registro Nacional de Personas Naturales.

"A nosotros nos importaba que las alcaldías depuraran rápido, era una forma de presionarlos para que depuraran y que ellos comiencen a hacer ese proceso y así que no nos gane el tiempo y estemos a última hora haciendo la depuración del padrón. Es una reforma dirigida a las alcaldías, más que al RNPN", dijo Villatoro.

El registrador entre tanto dijo no estar en acuerdo, pero tampoco en desacuerdo, con dicha modificación, aunque insistió que puede generar problemas.

"No estoy de acuerdo, ni en contra, de esa reforma que hicieron porque la Asamblea la hizo. Yo en su oportunidad esperé que ellos me llamaran para darle la opinión de la institución, los problemas que eso va a acarrear", dijo.

Guerrero señaló además que dicha disposición, la cual se encuentra a la espera de la sanción, observación o veto del presidente Nayib Bukele, podría suponer también multas al RNPN y a él como representante legal a pesar de que no esté en sus manos las posibilidades de poder cumplir con algunos plazos.

"La reforma no nos va a facilitar nada porque si se dan cuenta al principio el decreto dice que le va a poner multa a los registradores del estado familiar y en el segundo inciso dice que de igual manera se le pondrá multa al RNPN, y no a la institución, sino al representante que soy yo", dijo el funcionario.