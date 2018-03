Asamblea ofrece $4.5 millones a la aseguradora que quiera cuidar de salud de diputados

Lee también

$2 millones del dinero público proveniente de los contribuyentes ya no serán usados para pagar un seguro médico privado de los diputados y demás empleados del órgano legislativo; ahora se usarán $4.5 millones para eso, según dijo hoy el presidente de dicha institución, Guillermo Gallegos, diputado del partido GANA, durante la entrevista matutina de televisión Frente a Frente.Este monto es la "oferta" que la Asamblea Legislativa tiene abierta para que una aseguradora concurse para quedarse con el contrato para proporcionar un seguro médico privado a los 84 diputados, sus asesores y demás personas que laboran en dicha institución.Gallegos justificó la continuidad del tan criticado beneficio diciendo que "ha sido una petición expresa" de los sindicatos que integran la Asamblea Legislativa e incluso también de diputados."Dentro de todo esto, la noticia importante es que hemos reducido $2 millones", dijo Gallegos.Por el momento, a pesar de la crisis en El Salvador, no hay intenciones claras para suspender este tipo de beneficios a costa del dinero público. Este seguro médico privado dejaría de proporcionarse por un tiempo solo "si no llega ninguna empresa al momento de la subasta", explicó Gallegos.El seguro médico privado la Asamblea lo gestionan a través de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS). "Mandamos nuestra oferta de $4.5 millones para el seguro médico a BOLPROS. Si existe una empresa, pues tendremos seguro", detalló Gallegos.Mientras tanto, el resto de la población debe hacer uso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y de la red pública de salud, o pagar con su salario un servicio privado, si sus ingresos lo permiten.