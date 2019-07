Asamblea pagó $300,000 en bonos a diputados y empleados

Cerca de $300,000 pagó la Asamblea Legislativa en concepto de bono de medio año a 80 diputados y cerca de 2,000 empleados del Órgano Legislativo.

Según dio a conocer ayer "Noticiero Hechos", de Canal 12, los únicos cuatro diputados que no hicieron cobro de dicha prestación fueron Rigoberto Soto y Osiris Luna Meza, ambos de GANA —quienes forman parte del Gabinete de Gobierno del presidente Nayib Bukele—, Reinaldo Carballo (PDC) y Leonardo Bonilla (no partidario.

"Reitero mi compromiso con mi pueblo migueleño, este año también renuncié al bono asignado en junio. A mi querido pueblo migueleño le digo que he cumplido y que sigo en esta cancha política trabajando por la educación y la dignificación al magisterio", expresó Carballo en sus redes sociales el pasado 8 de julio y adjuntó una misiva en la que renuncia a los pagos que se realizan en junio y diciembre.

"Solicito que los fondos obtenidos de estas renuncias sean trasladados y utilizados para la partida de pago de compensación económica por servicio prestado, a los empleados que se acogieron al Decreto de Retiro Voluntario", se lee en el documento presentado por Carballo.

Entre los que sí hicieron cobro del bono se encuentra la fracción del FMLN, la cual había anunciado en diciembre pasado, por medio de su jefa de bancada, Nidia Díaz, que todos los parlamentarios renunciarían a dicho pago durante el período de legislación.

"Nosotros ya renunciamos al bono: los 23 diputados propietarios, desde el inicio de la legislatura lo anunciamos. Pero nunca nos hemos opuesto a que el trabajador de esta @AsambleaSV reciba este beneficio, creo que es un derecho conquistado por el trabajador", escribió el 5 de diciembre de 2018 en su cuenta de Twitter.

No obstante, el diputado Carlos Ruiz manifestó que, debido a que todos los demás grupos parlamentarios cobraron también el bono, su fracción decidió no quedarse al margen.

"(Creemos que no es justo) que todas las otras fracciones legislativas estén recibiendo un beneficio que también le pertenece al FMLN. Como no se quiso aprobar un acuerdo de derogar que se tuviera ese beneficio por parte de todas las fracciones, no puede ser aceptado que solo una fracción esté al margen", manifestó el legislador efemelenista.

Compensación

Entre los que hicieron el cobro también estaba la fracción completa de ARENA, la cual, según Julio Fabián, es una manera de compensar el trabajo de algunos empleados de la institución.

"Aquí los empleados de la institución, y cuando hablamos de empleados hablamos desde los diputados hasta el último colaborador que acá existe, no tiene escalafón. Acá hay empleados que ganan $300 o $400 y una forma de compensar es con el bono. No es un salario más, sino una compensación en vista a que si no tienen un escalafón es una forma de compensar", señaló el subjefe de bancada de ARENA.

Según los escalones de pago, solo en la junta directiva de la Asamblea los diputados cobraron $51,041, entre la presidencia, los cuatro vicepresidentes así como las cinco secretarías.

Algunos de los diputados que cobraron la prestación, la cual también será erogada en diciembre próximo, aseguraron que utilizaron el dinero en beneficio de pobladores de los municipios que representan, ya sea en jornadas de limpieza, fumigación, apoyo a agricultores, entre otros.