Asamblea pedirá a Fiscalía verificar violaciones a los estatutos FESFUT

El diputado pecenista Raúl Beltrán Bonilla y un grupo de legisladores ven con preocupación la crisis institucional que vive la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y luego de una reunión técnica de la comisión de juventud y deporte del congreso el legislador afirmó que instarán a la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Gobernación a verificar y certificar algunas violaciones cometidas por los miembros de la federación a sus propios estatutos.

Según Beltrán Bonilla, la solicitud para Fiscalía y Gobernación se hará en la plenaria del próximo jueves, luego de haber sido presentada la propuesta en la reunión de la comisión, el lunes.

“Ya se vio con preocupación el problema de la FESFUT y las violaciones sistemáticas a la ley del fútbol salvadoreño (Estatutos de la FESFUT) y se va a preparar ya no un recomendable, sino ver las violaciones cometidas porque es la ley del fútbol es una ley del Estado que debe respetarse por cualquier estructura del país que esté vinculada a cualquier actividad”.

“La ley del fútbol tiene un asidero de carácter legal porque los estatutos de la federación de fútbol, del 24 de mayo de 2010, han sido publicados en el Diario Oficial y son ley de la República”, aseguró Beltrán Bonilla, quien dice que ya ha sostenido pláticas sobre esta situación con otros parlamentarios, entre ellos Emilio Corea y Mauricio Vargas, de ARENA, así como el diputado no partidario Leonardo Bonilla.

La FESFUT cuenta con una ayuda estatal anual la cual fue de $550 mil para 2017 y para 2018 el monto se redujo a $475 mil. Estos son erogados por medio del Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

Beltrán Bonilla aseguró que como diputados ya cuentan con un listado de al menos 20 violaciones a la ley, entre ellas la ausencia de estatutos en la Segunda y Tercera División, así como las Asociaciones Departamentales de Fútbol Aficionado (ADFA).

Según el artículo 9 inciso 3 de los estatutos de la FESFUT, “toda persona jurídica que desee convertirse en miembro de la FESFUT presentará una solicitud por escrito ante la Secretaría General. En la petición incluirá: un ejemplar de estatutos y reglamento del solicitante debidamente inscritos por las autoridades correspondientes”.

“Por ejemplo la Segunda División no tiene estatutos, la Tercera División no tiene estatutos y ya están eligiendo miembros (para la elección del próximo comité ejecutivo), las ADFAS no tienen estatutos y ya están eligiendo miembros. Se tienen varias violaciones sistemáticas a la ley”, expresó el legislador pecenista.

Sobre un posible desconocimiento de parte de FIFA a la FESFUT por injerencia estatal, Beltrán Bonilla aseguró: “Qué más queremos que intervenga la FIFA si no tenemos selecciones, no tenemos infraestructura administrativa, no tenemos nada. Entonces es como que no exista FIFA. No se trata de eso sino de establecer un principio y es aquí donde las autoridades correspondientes, tanto dirigentes como entrenadores, jugadores, árbitros y dueños de equipos deben ponerse en sintonía que esto hay que arreglarlo lo más rápido posible”.

El pasado miércoles el entrenador Jorge Rodríguez renunció a la dirección interina de la selección nacional, que tiene programado un juego amistoso ante Honduras el 2 de junio en Estados Unidos, luego de que la Segunda División decidió nombrar a Hugo Carrillo (actual miembro del comité ejecutivo) como su representante para el próximo periodo 2018-2022.

Además, la Federación Salvadoreña de Fútbol quedó más en el ojo del huracán luego de que su comité ejecutivo se negó dos veces en el último año y medio a brindar información pública documental a periodistas de Grupo LPG, tal como LA PRENSA GRÁFICA publicó en su edición de ayer.