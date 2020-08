Asamblea ratifica préstamo de $250 millones del BID

on 59 votos a favor, la Asamblea Legislativa ratificó ayer el préstamo de $250 millones para la atención a la emergencia por la pandemia del covid-19, solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras que el Ejecutivo aceptara la reasignación de los fondos.

Los legisladores aseguraron que pese aún hay dudas en la distribución de los fondos era una oportunidad financiera que no podía dejarse perder y pidieron al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya se explique detalladamente y no solo de forma general en qué se invertirá el monto.

En la nueva resignación, del total, se incluyen $75 millones que irían a alcaldías, $18 para la emergencia, reconstrucción y recuperación económica, $40 millones a productores agrícolas, $30 millones para el funcionamiento del nuevo hospital, $20 para mitigación y prevención de desastres, $12 millones para pago a veteranos y $55 para Fomilenio II.

La Comisión de Hacienda concluyó con ocho votos a favor del dictamen emitido para ratificar el crédito para financiar Programa de Fortalecimiento de la Política y Gestión Fiscal para Atención de Crisis Sanitaria y Económica causada por COVID-19 en El Salvador.

La ratificación se logró tras que el Ejecutivo y la Comisión de Hacienda llegaran a un acuerdo en resignar los fondos del préstamo, que había vencido el pasado viernes.



Zelaya y el presidente del órgano Legislativo, Mario Ponce, explicaron que el representante del BID, César Falconi, les anunció que la entidad financiera dio una oportunidad extraordinaria de plazo.

“Nos dijo que daría una oportunidad extraordinaria, debido a la situación inusual que vivimos, pero que debíamos abrir un canal de diálogo lo más pronto posible. Nos dijeron que fue un caso excepcional ”, explicó Zelaya.

El BID pidió al país apresurar todos los procesos administrativos necesarios y estableció que ayer era el último día de plazo de aprobación.

El pasado viernes los diputados no lograron ratificar el préstamo, ya que aseguraron que había una falta de transparencia en la información presentada. Los parlamentarios no lograron consensuar algunos cambios con el Ejecutivo por lo que la aprobación quedó en el limbo. Ese día, Zelaya se retiró de la discusión porque dijo no reformaría el decreto 608 por ningún motivo.

Este préstamo forma parte de los $3,000 millones en deuda autorizados por los diputados para que el Ejecutivo hiciera frente a la pandemia del covid-19.