Asamblea reduce a 16 el listado de candidatos a fiscal

En manos de la comisión política está ya un listado con 16 nombres de candidatos a fiscal general, que resultaron del análisis hecho por la subcomisión que los entrevistó.

"Esta es una valoración de lo que fueron las entrevistas, entonces de esa evaluación es que se está poniendo a 17 de los 32 en primer lugar", explicó el diputado del PDC Rodolfo Parker, después de la reunión de la subcomisión. Advirtió que los nombres vertidos en el listado no son fijos y pueden variar dependiendo de las consideraciones que se hagan en la comisión política.

De hecho, durante la tarde, fuentes confirmaron que el listado solo contenía nombres de 16 de los 32 candidatos.

Algunos de ellos son el presidente del TEG, Néstor Castaneda; el excomisionado del IAIP y actual titular del Organismo de Mejora Regulatoria, Jaime Campos; el presidente de FONAVIPO, Rony Huezo; el actual fiscal general, Douglas Meléndez; el juez primero de Paz de Santa Tecla Luis Reyes Deras; y el exfiscal general Félix Safie.

"Había que hacer una depuración de los que pueden estar más aptos para desarrollar el cargo de fiscal y los que por alguna razón no pueden tener esa oportunidad", detalló el diputado no partidario, Leonardo Bonilla. Agregó el legislador que los criterios por los cuales se sobrepusieron unos nombres a otros variaron y "cada una de las fracciones ha dicho por qué unos no y otros sí, no son criterios por ahora unificados pero cuando se unifiquen los criterios en un solo documentos ya ese listado deberá ser depurado con criterios técnicos".

Sobre la posibilidad de reelegir a Meléndez, Bonilla dijo que no han discutido ese tema todavía dentro de la comisión.

Al respecto, Parker consideró que debe ser el primer tema en evacuar. Para él, el actual jefe de la FGR sí ha hecho méritos para ser reelecto.

El diputado de GANA Mario Tenorio consideró que tras depurar la lista de candidatos alcanzar un acuerdo se puede volver más fácil para los diputados de la comisión política.