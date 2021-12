Asamblea reelige al fiscal impuesto Rodolfo Delgado

Rodolfo Delgado continuará tres años más en la oficina de la Fiscalía General de la República. Tras haber asumido el cargo el pasado 1 de mayo, luego de la destitución de Raúl Melara, el oficialismo representado en la Asamblea tomó a bien mantenerlo en el cargo, en medio de una votación que estuvo marcada por la alta cantidad de diputados suplentes presentes, y sin los cuales no se hubiera alcanzado la cifra necesaria de votos para la elección.

La selección se llevó a cabo luego de dos intentos previos frustrados, en las plenarias de 14 y 21 de diciembre. En estas, el dictamen para proceder con la elección estuvo en agenda pero fue retirado sin que mediara explicación de parte de Nuevas Ideas, la fuerza mayoritaria en la Asamblea, y que por sí misma tiene los 56 votos necesarios para elegir fiscal sin necesidad de acuerdos ni negociaciones con otros partidos.

Paralelo a esa indecisión del partido cian, cobró fuerza el pasado lunes el nombre de Froilán Coto como posible fiscal general. Legisladores de oposición especularon con una división al interior de Nuevas Ideas, con dos grupos, cada uno con su propio favorito a fiscal.

Empero, ayer, el partido cian votó en un solo bloque: 56 votos a favor de Delgado, a los que se sumaron los cinco votos de GANA, dos del PCN, uno del PDC y dos de legisladores disidentes de ARENA Carlos Reyes y Yesenia Orellana.

Eso sí, de los 56 votos de Nuevas Ideas, 16 fueron de diputados suplentes, sin que hubiera explicación ante la ausencia de los 16 propietarios que no se presentaron a la plenaria en la que se eligió fiscal. Sin esos 16 votos suplentes, el oficialismo no habría alcanzado el total de 56 que se requerían para elegir fiscal.

Cuentas

Al inicio de la plenaria, se realizaron un total de 20 llamamientos de suplentes: 14 de Nuevas Ideas, dos de GANA, uno de ARENA, uno del FMLN, uno del PCN y uno de los legisladores disidentes.

A esos 20 suplentes se agregaron los dos suplentes que han asumido el puesto de los dos diputados de Nuevas Ideas a quienes se ha abierto un proceso de antejuicio, para completar un total de 22 diputados suplentes al inicio de la plenaria.

De estos 22, los únicos que no votaron a favor de la reelección de Delgado fueron Guillermo Portillo (ARENA), suplente de Margarita Escobar; e Iliana Vigil (FMLN), suplente de Dina Argueta.

Además, en el caso Jorge Godoy (GANA) no llegó a ser parte de la votación, ya que el propietario a quien reemplazó, Romeo Auerbach, se incorporó a la plenaria antes de la misma.

Así, los 19 votos de suplentes con que el oficialismo logró los votos para reelegir a Delgado fueron: por GANA, Ricardo Vásquez; por PCN, Rebeca Rodríguez, por los disidentes de ARENA, Yesenia Orellana; y por Nuevas Ideas, José Pío Amaya, Helen Jovel, Gabriela Alferez,César Ávila, Milagro Hernández, Óscar García, David Cupido, David Mendoza, Roxana López, Eduardo Carías, Jhony Ponce, Jimmy Orellana, Boris Platero, Nelson Orellana, Erla Quintanilla, y Cenayda Benítez.

Durante la elección, ninguno de los partidos aliados al oficialismo propuso algún nombre diferente al del fiscal impuesto para el cargo.

Mientras, ARENA, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos no propusieron ningún nombre de los siete aspirantes. Únicamente Vamos y Nuestro Tiempo se pronunciaron en el pleno para explicar su negativa a participar del proceso, al considerar que el proceso no se ejecutó como era debido, y que no se evaluaron perfiles según criterios objetivos.