Asamblea se desliga de conflicto por el subsidio

Que no tienen nada que ver con el conflicto por el pago del subsidio al transporte sostienen los diputados de la Asamblea Legislativa. Esto tras que el viceministro de transporte, Saúl Castelar, declarara que no pueden pagar la compensación porque durante más de un mes no han estado dando el servicio.

Al final de este mes se vence la prórroga para la entrega de la compensación a los transportistas; en ese sentido, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, informó que todavía no han recibido ninguna petición para volver a prolongar la vigencia de ese decreto.

"Nosotros no podemos resolver, el que da la compensación es el Ejecutivo… Le hemos dicho al sector transporte que tiene que sentarse con el Ejecutivo porque todo aquello que venga avalado por el Ejecutivo y con el sector de transporte, nosotros le vamos a dar el aval… No es la Asamblea la que da la compensación, la Asamblea legaliza el acuerdo entre el Ejecutivo y los empresarios, a través de un decreto. Que quede claro, cualquier acuerdo en relación al transporte es el Gobierno Central a través del Viceministerio de Transporte", recalcó el presidente del Congreso ayer.

Fue el viceministro de transporte quien informó que "el Estado no ha tenido que reconocer el subsidio (al transporte colectivo). No se pueden erogar fondos por un servicio no prestado".

Además, el ministro de obras públicas, Romeo Rodríguez, descartó que vayan a autorizar aumento a la tarifa del pasaje o a la compensación mensual que dan a los transportistas.

Por su parte, el diputado de ARENA, Ricardo Velásquez Parker, dijo es importante que el Ejecutivo plantee una propuesta para resolver el problema del transporte. "El que tiene la mayor carga de responsabilidad es el que tiene la mayor cuota de poder, el que tiene el Viceministerio de Transporte es el Ejecutivo, yo esperaría que tengan una propuesta de cómo resolver ese problema", consideró el legislador tricolor.

Por su parte el diputado David Reyes mencionó que ante el vencimiento de la normativa que avala el pago de la compensación, los transportistas deben cumplir ciertos requisitos que en el pasado no fueron avalados en el Congreso, entre ellas que que los buses y microbuses tengan instalados GPS, cámaras de video, validadores de pago, seguro de daños a terceros y prestaciones de ley a los motoristas.

