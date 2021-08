Asamblea se estanca con temas polémicos

Aprobar que el gobierno de El Salvador no pague en efectivo el 50 % de deuda pendiente del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), sino mediante obras a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para, entre otras cosas, que toda la información oficiosa pueda ser declarada reservada. Y aprobar el aumento en el monto de las multas de tránsito.

Las anteriores son tres propuestas que el gobierno de Nayib Bukele ha pedido aprobar a la Asamblea oficialista dominada por Nuevas Ideas y sus partidos afines, pero que, tras despertar críticas, no han sido abordadas por las comisiones.

Sin embargo, así como no han sido discutidas, los proyectos de ley tampoco han sido enviados a archivo, que es lo que corresponde cuando una iniciativa no es considerada para ser aprobada por una comisión. No hay un tiempo máximo que un expediente pueda pasar en una comisión sin ser discutido o aprobado.

De las tres iniciativas antes mencionadas, la primera en ingresar fue la de librar al GOES de pagar el 50 % de la deuda pendiente del FODES. Esta fue presentada el 14 de junio, a las 8:18 de la mañana.

Esta iniciativa fue enviada a la comisión de hacienda, que, a dos meses y medio de haberla recibido, aún no la ha incorporado en su agenda.

La propuesta del ejecutivo establece que la deuda pendiente de pagar en concepto de FODES —producida luego de que el GOES no pagara este durante casi un año a las gestiones anteriores municipales— no se pague en efectivo sino en obras realizadas por el MOP.

Debido a que esta propuesta no se ha discutido, a la fecha lo pendiente de pagar no es solo ese 50 % de deuda adquirida con anteriores gestiones municipales, sino también los cuatro primeros meses de las nuevas, ya que mayo, junio, julio y agosto no han sido pagados a las comunas.

LAIP, pendientes

Luego, el 7 de julio de 2021, el GOES también entregó a la Asamblea una serie de reformas a la LAIP para cercenar diferentes artículos y restringir el acceso a la información de la ciudadanía.

Entre las cosas que el GOES pedía para dicha reforma estaban la declaratoria de reserva de las declaraciones patrimoniales de Probidad de los funcionarios. Sin embargo, luego del pronunciamiento de varias organizaciones de la sociedad civil en contra de dicha petición, el gobierno retiró su iniciativa y presentó una nueva que ya no incluía dicha reserva.

Empero, la nueva petición fue enviada a la comisión de legislación en la última semana de julio. A un mes de ello, aún no ha sido discutida.

Detalles que sí se mantienen en la propuesta es la posibilidad de que toda la información oficiosa (relacionada a viajes, compras, salarios, contrataciones, entre otros) de todas las instituciones de gobierno podrá ser declarada reservada.

Además, la reforma también abre la posibilidad de sancionar a la gente que pida información a las instituciones.

Finalmente, el 20 de julio, el gobierno presentó una propuesta para reformar varios artículos de la Ley de Transporte Terrestre y Vial, incluidos los montos de las multas. De los actuales $11.43, $34.29 y $57.14, el GOES pide que suban a $50, $100 y $150.

Estas reformas pasaron a la comisión de obras públicas, que si bien las ha incluido en agenda, no ha hecho discusiones serias sobre la misma: su reunión de la última semana apenas duró 20 minutos y no se abordó nada sobre las multas, sino que se dijo que se citarían entidades para "escuchar a todos" pero sin que definieran a quiénes y cuándo citarán.