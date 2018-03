Asamblea se queda sin agua para sus empleados

Lee también

"¡Vaya compañeros. La colaboración para comprar agua!" Esa fue la frase de una empleada de la Asamblea Legislativa quien ayer solicitó ayuda económica a sus demás compañeros de oficina. La razón: no tienen agua.Eso también fue confirmado por personal ceracano al almacén de la Asamblea quienes aseguran que esta situación ya lleva más de una semana. "Ya hace varios días que no hay compra, los de almacén no están haciendo compras", dijo el trabajador.Sobre la medida, los trabajadores no logran dar una explicación a qué se debe esto o quién habría dado la orden para no hacer la compra de agua. Otra de las quejas que ha hecho personal del Congreso es que hay escasez de papel higiénico.Las denuncias sobre escasez se da en momentos en los que empleados también han denunciado que hay una plaga de mapaches en toda la Asamblea Legislativa.