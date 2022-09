Asamblea sigue retrasando ley de voto en el exterior

A pesar del retraso en la aprobación de la ley del sufragio en el extranjero, la comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa que discute esta normativa no programó ninguna reunión esta semana, en medio de su nueva etapa de consultas con la diáspora.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emplazó a la Asamblea Legislativa para definir el mecanismo del voto en el exterior antes de finalizar julio. Un mes, desde entonces, los diputados siguen sin emitir dictamen.

El presidente legislativo, Ernesto Castro, aseguró que la comisión seguirá consultando a salvadoreños en el exterior para saber la modalidad de voto a implementar.

Esto, a pesar que diputados de Nuevas Ideas tardaron más de nueve meses en consultar personalmente a salvadoreños residentes en EUA para elaborar su propuesta.

"Todavía estamos consultándolo con ellos, porque vamos a votar como ellos quieren que se vote", afirmó Castro, quien también respaldó el voto electrónico.

En las últimas semanas, la comisión ha visto desfilar a más de 15 residentes en el extranjero, de los cuales más de la mitad han mostrado reservas a la modalidad de voto electrónico por internet.

El magistrado electoral, Guillermo Wellman, advirtió esta semana que ya no hay tiempo para modificar el mecanismo del voto en el exterior, mientra que presidente de la comisión, Romeo Auerbach (GANA), reconoció que "no podemos retrasarnos más porque va a llegar un momento donde no vamos a poder implementar" el voto por internet.