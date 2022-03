Asamblea sigue sin agendar iniciativas de oposición

La junta directiva de la Asamblea Legislativa, integrada únicamente por Nuevas Ideas y sus partidos aliados, volvió a ser objeto de críticas debido a la no inclusión de iniciativas presentadas por partidos de oposición en la agenda de la plenaria, lo que impide que las mismas puedan ser enviadas a las comisiones de trabajo.

Las diputadas Claudia Ortiz (Vamos) y Dina Argueta (FMLN) hicieron la respectiva denuncia. En el caso de Vamos, Ortiz se refirió a cuatro iniciativas: tres presentadas hace una semana y que tienen que ver con reformas para que se fije una cantidad mínima cuando se regule la cuota alimenticia en la procuraduría; y otra, de enero, para reformar la normativa relacionada con la portación de armas.

"Con esta serían siete (plenarias), que no se coloca en la distribución de correspondencia las reformas a la ley de control y regulación de armas, presentada en enero. Estoy pidiéndole a junta a que me de una explicación del mecanismo que se usa para filtrar, decidir o priorizar en qué orden entran las piezas", apuntó Ortiz.

La legisladora hizo el contraste entre la iniciativa relacionada a la ley de armas que no ha sido agendada luego de dos meses, y una propuesta de pronunciamiento presentado por Nuevas Ideas el pasado lunes, y que ayer mismo ya apareció en agenda y fue enviado a comisión.

Luego, en el caso de la diputada Argueta (FMLN), esta señaló que, el domingo, presentaron una propuesta con disposiciones transitorias para aliviar económicamente las finanzas del Estado.

Entre otras cosas, estas establecen prohibiciones de pago de vales de combustible, de teléfonos celulares, de alimentos, bebidas y refrigerios, de realización de viajes, y que el ahorro obtenido se use en programas sociales.

Sin embargo, la iniciativa tampoco fue incluida en la lista de piezas de correspondencia. "Es la primera ocasión que nos sucede con una iniciativa nuestra que tiene un efecto propositivo: tratar de contribuir a que el gobierno tome medidas pertinentes para aliviar la crisis económica familiar. Pareciera que no existe voluntad", apuntó Argueta.

En su momento, el diputado Numan Salgado (GANA), miembro de junta, aseguró que esta tenía una calendarización y que a eso obedecía que las iniciativas de la oposición no aparecieran. Sin embargo, ayer, Guillermo Gallegos (GANA), también integrante de junta, contradijo dicha versión. "Nosotros como junta, lo que recibimos es la agenda ya diseñada. Ignoramos qué ha entrado y qué no. Es el departamento encargado de la Asamblea el que hace esas filtraciones. Desconozco si separan o no piezas", apuntó.