Asamblea, sin agua para empleados

Los empleados de la Asamblea Legislativa han tenido que rebuscarse para comprar su agua, porque en los oasis no hay garrafones para abastecerse, según dijeron los mismos trabajadores. Irónicamente esto sucedió cuando se celebró el Día Mundial del Agua.El diputado del PCN y miembro de la junta directiva Serafín Orantes explicó que el problema se debe a que licitaron la compra de botellas con agua en el mercado bursátil; sin embargo, se declaró desierta, porque no se presentaron oferentes. Dijo que ayer decidieron hacer una compra directa.Orantes indicó que el mercado bursátil no funciona para todo tipo de productos, pues tendrían que hacer compras mayores, mientras que mediante la Ley de Adquisiciones y Contrataciones con la Administración Pública tienen opción de comprar menos. “No era cierto lo que nos habían dicho, que el mercado bursátil era más ágil, más oportuno y barato”, dijo.