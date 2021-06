Asamblea, sin crear comisión ad hoc para Ley del Agua

Sin justificación, la comisión de Medio Ambiente fue suspendida, ayer, por instrucciones de su presidenta, Sandra Martínez, de Nuevas Ideas (NI). Esto ocurre, justamente, el día en que recibirían el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos presentada hace una semana por Fernando López, ministro de Medio Ambiente. Esta última goza del aval de Casa Presidencial. Además, la comisión también tiene en estudio la propuesta de Ley del Agua elaborada por las organizaciones sociales.

El viernes 18 de junio, cuando el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, recibió la propuesta del gobierno informó que crearían una comisión ad hoc para el estudio de la propuesta. Aunque aseguró que la ley estaría lista en 90 días, aún no se conoce la conformación de dicha comisión y tampoco pretenden iniciar su estudio en la comisión de Medio Ambiente.

"Se puede pensar que no hay un manejo claro, todavía, de cómo abordar el tema o no se quiere discutir. Podemos suponer, pero lo que no tenemos es información sobre la suspensión de la comisión", manifestó la diputada Dina Argueta (FMLN). Además, aseguró que, mientras no se cree la comisión ad hoc, le corresponde a la comisión de medio ambiente hacerse cargo del tema.

"Si se hubiera recibido, iba a tener que decidirse si se discute de manera inmediata o se le da largas al tema. Nosotros somos de la idea que se debe discutir cuanto antes el tema. Sin embargo, la aritmética dentro de la comisión puede tomar otra decisión", expresó Argueta.

Ayer, según la agenda de la comisión, se conocería el informe de labores del Ministerio de Medio Ambiente. Este tema también quedó a la espera. Vale recordar que la comisión no tiene otros expedientes en estudio, pues la bancada cian envió al archivo todo lo que quedó pendiente de la legislatura 2018-2021.

Por este motivo, la dinámica de la comisión ha sido, en lo que va de la legislatura, la de recibir invitados o sesionar de manera exprés, como ocurrió en la reunión de hace un par de semanas.

En relación al tema del agua, en la comisión de legislación ya fue recibida la propuesta para ratificar el derecho humano al agua en la Constitución, pero tampoco ha sido discutido.