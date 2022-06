Asamblea tendrá plenaria extraordinaria  para aprobar Ley Crecer Juntos

En una sesión plenaria extraordinaria prevista para este miércoles, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobarán la Ley Crecer Juntos, la cual contiene alrededor de 300 artículos, los cuales fueron analizados en poco menos de dos semanas.

El dictamen de la Ley Crecer Juntos se aprobó el pasado lunes en la noche, luego que la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad estudió los artículos, a los cuales se les hicieron pequeñas modificaciones con relación a la propuesta presentada por el Ejecutivo.

Entre los principales cambios que incluyeron fueron: no utilizar imagen de niñas, niños y adolescentes para actos públicos relacionados a proselitismo o con intención electoral, con o sin consentimiento. Además, se modificó artículo 33 referente a la educación integral de la sexualidad, salud sexual y reproductiva, donde se incluyó el rol de los padres y madres de la familia como rol prioritario y fundamental.

Ante esto, Claudia Ortiz, diputada de VAMOS afirmó que se trató de “crear una redacción que fuera de consenso, que no levantara demasiadas alarmas por grupos más conservadores pero que también garantizará el derecho de la niñez de tener educación en materia de sexualidad integral”, dijo Ortiz.

Asimismo, la diputada mencionó que muchas de estas modificaciones fueron sugeridas por miembros del partido no oficialista y organizaciones presentes en la reunión de la comisión. “Se escucharon diferentes sectores y organismos que hicieron observaciones y muchas de ellos fueron incluidas”, afirmó Ortiz.

Sin embargo, también mencionó que fue una discusión acelerada, donde el intento de analizar 300 artículos en un día no dio frutos, pues, no se logró profundizar en cada uno “este es un órgano independiente que debería haberse tomado el tiempo, no años, no meses, pero si una semana más para poder analizar con más detenimiento todos los artículos, especialmente aquellos sobre el sistema. Pero no profundizamos en algunos artículos, no se discutieron, no se hizo un escudriñamiento más detallado y eso podría afectar la calidad de la ley que resulte” sostuvo Ortiz, agregando que no puede asumir responsabilidad por aquellos artículos que no se analizaron profundamente.