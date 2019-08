Aseguradora encargada de devolución de deuda política del FMLN dice que la "honrarán" con Hacienda

Este día se dio a conocer que el FMLN no ha devuelto los fondos correspondientes a la deuda política de las pasadas elecciones presidenciales del 3 de febrero, donde la cantidad de votos obtenidos fue inferior a la cantidad de dinero recibido en concepto de deuda política.

Por lo anterior, el actual partido de oposición debía devolver $2,671,945.26 a más tardar el 3 de julio pasado, pero eso no ocurrió. Antes de los comicios pasados, en los que Nayib Bukele resultó electo como presidente, el FMLN recibió por mandato de ley $ 4,715,712.51 para participar en las elecciones presidenciales.

Esta noche, en un comunicado de prensa, Seguros del Pacífico S.A., encargada de hacer efectiva esa devolución indicó que será mañana, martes 20, que el dinero será entregado en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.

Óscar Ortiz, secretario general del FMLN expresó este día que esa devolución se realizaría de manera "prudente" y que no debía ser motivo de polémica. "Sobre ese tema, voy a estar dando información de manera permanente, pero no tiene por qué generarse una situación en la que el partido no va a cumplir con esa obligación que tenemos de honrar esa deuda que tenemos con el Ministerio de Hacienda", dijo.

Diputados de diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa concuerdan con que el porcentaje que es entregado como anticipo de deuda política es demasiado elevado. La Ley de Partidos Políticos debe ser modificada y establecer nuevas condiciones para el anticipo, dijeron. El monto, según el art. 55 de la Ley de Partidos Políticos (LPP), es del 70 % de anticipo con relación a los votos obtenidos por los partidos en elecciones similares.