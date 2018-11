Asesinado cuando se dirigía a pedir limosna

Reynulfo Siliézar Ramírez, de 36 años, fue asesinado ayer a las 7 de la mañana, cuando se conducía en su bicicleta en la comunidad Las Brisas II, del cantón El Papalón, municipio de San Miguel, informaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Las fuentes agregaron que Siliézar se dedicaba a pedir limosna en la terminal de San Miguel, y, de hecho, cuando fue atacado a balazos se dirigía hacia la ciudad. "Era una persona muy humilde y por la pobreza en la que vivía siempre buscaba llevarse bien con la gente y ayudar para que le dieran comida o dinero. Que nosotros sepamos, nunca se metió con alguien", dijo una vecina de la víctima.

A las 7:15 de la mañana, pobladores de Las Brisas llamaron al Sistema de Emergencias 911 e informaron que en la zona habían escuchado varios disparos, por lo que una patrulla llegó a verificar la información y encontró a Siliézar Ramírez sobre su bicicleta, a la orilla de un callejón.

Mientras que ayer a las 8 de mañana, en la colonia Altamira II, municipio de Usulután, fue asesinado a machetazos Cristian Geovanny Cárcamo, de 15 años, quien en la base de datos policial está perfilado como pandillero. Tenía lesiones en el rostro y el cuello.

Las autoridades aseguraron que a la par del cadáver encontraron un teléfono celular que no pertenecía a Cárcamo, por lo que sospechan que es de uno de los victimarios. El móvil de la muerte fue pugna entre la misma pandilla, según la PNC.

Por otra parte, en el caserío La Ceiba, cantón Concepción, municipio de Chirilagua, en San Miguel, privaron de libertad y asesinaron a un hombre.

La Policía informó que la víctima no pudo ser identificada, ya que no portaba documentos personales y a la escena no llegaron familiares a reconocer el cadáver.

"Aproximadamente eso de la 7 de la noche (miércoles), sujetos llegaron en un vehículo a una casa donde él estaba y lo privaron de libertad. A pocos metros fue encontrado muerto", dijo el oficial.

En tanto, el martes por la noche, en la comunidad La Cruzadilla, del municipio de Jiquilisco, Usulután, fue asesinado José René Mauricio Gaitán, de 32 años.

Un oficial de la PNC señaló que cerca de las 8:30 de la noche, varios hombres simulando un operativo policial sacaron a Gaitán de la casa, donde estaba con su familia.

Lo llevaron afuera y le dispararon varias veces. "No tenemos información de si había recibido amenazas o si era miembro de algún grupo delincuencial, por lo que no hay hipótesis sobre el caso", indicó la fuente.

En la zona ya han reportado otros hechos similares, ya que hay presencia de pandilleros, aseguraron las autoridades policiales.

La FGR detalló que Siliézar tenía múltiples impactos de bala en la cabeza. En la escena se encontraron seis casquillos de arma calibre 9 milímetros; además, en diferentes partes del cuerpo se le veían tatuajes artísticos.