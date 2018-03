Asesinado de 12 disparos

Lee también

Reynaldo Antonio Rosales Díaz, de 41 años de edad y cobrador de un autobús de la ruta 133, que viaja de Zacatecoluca, La Paz, hacia San Salvador por la calle antigua, fue asesinado ayer a las 4:10 de la madrugada cuando la unidad realizaba su primer viaje del día. Un pasajero resultó lesionado.El crimen fue cometido en el sector conocido como Vista Hermosa, en la salida de la ciudad de Zacatecoluca hacia la capital, pero el motorista de la unidad avanzó en busca de ayuda y se detuvo frente a la entrada de la colonia Miramar, de la jurisdicción de San Juan Nonualco.Testigos aseguraron que el crimen fue cometido por un sujeto que viajaba como pasajero en el autobús, que se acercó directamente al cobrador y le disparó en varias ocasiones. Agregaron que en la unidad viajaban pocas personas y que casi todas se habían ubicado en los últimos asientos, donde también iba el cobrador, cerca de la puerta trasera.“Yo solo vi a un hombre correr, él ya iba en el bus y al llegar a Vista Hermosa se paró y se fue directo para donde estaba el cobrador y le soltó una ráfaga de disparos, después se bajó y salió corriendo”, afirmó un testigo.De acuerdo con el reporte de la Policía, Rosales recibió al menos 12 disparos, la mayoría en la parte izquierda del abdomen y el brazo izquierdo.“Por la forma en que sucedió el homicidio pareciera que fue un ataque directo contra el cobrador. Ya tenemos varias hipótesis, pero se están investigando, pareciera que este caso no está vinculado a la extorsión”, informó el oficial de servicio de la delegación policial de La Paz.Amigos del fallecido lamentaron lo ocurrido y aseguraron que Rosales era un hombre “tranquilo”, que aparentemente no tenía problemas con nadie y que desde hace varios años trabajaba en la ruta, donde era conocido como “el pájaro”.El cobrador residía en un cantón de San Rafael Obrajuelo y deja a una niña en la orfandad.En otro caso de muerte violenta, cuatro hombres que vestían ropas oscuras y andaban con el rostro cubierto con gorros pasamontañas mataron a balazos a Milagro de la Paz Cruz Osorio, de 34 años. El ataque ocurrió ayer por la mañana en la vivienda de la víctima, ubicada en el caserío El Chorizo, del cantón El Platanar, de Moncagua.De acuerdo con fuentes policiales, la mujer acababa de salir al patio de su casa cuando fue atacada por hombres que portaban revólveres y le provocaron lesiones de bala en el tórax y cabeza, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, según relataron pobladores de la zona.“Por ahora no se tiene una línea que determine el origen del homicidio. Sin embargo, se tuvo conocimiento que hace seis o siete meses también fue asesinado el padre de esta mujer”, explicó un oficial destacado en la delegación de la PNC de San Miguel.La fuente agregó que en la zona delinquen grupos de pandillas, por lo que no se descarta que el ataque haya sido cometido por estos.De la Paz es la segunda mujer asesinada esta semana en el departamento de San Miguel. El primer caso ocurrió el domingo pasado, en una colonia de la misma ciudad.