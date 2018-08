Asesinan a agente de la Policía Comunitaria

Un agente policial que gozaba de sus días de licencia fue asesinado ayer por la mañana, cuando se dirigía a comprar materiales de construcción en la colonia Santa Julia, en la entrada de la calle hacia el cantón Montegrande, del municipio de San Miguel, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

El policía fue identificado como Manuel de Jesús Mira Díaz, quien residía en la colonia cercana a donde fue cometido el crimen, y estaba destacado en la base de Policía Comunitaria de la colonia Ciudad Pacífica, en la misma ciudad migueleña.

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades policiales, el miembro de la corporación fue interceptado cuando caminaba por la calle y le salieron al paso tres individuos, presuntos miembros de pandillas, quienes le ocasionaron varios disparos, pero la mayoría de las lesiones las tenía en el rostro.

"No se puede adelantar ninguna hipótesis porque no se tiene y se desconoce si tenía amenazas. Se tiene una persona sospechosa retenida, pero no se pueden adelantar mayores detalles", dijo brevemente el oficial de servicio de la PNC.

Aunque oficialmente no fue informado, investigadores ligados a las pesquisas del caso revelaron que el agente Mira Díaz sí había recibido amenazas de parte de pandilleros que tienen presencia en la colonia Milagro de la Paz, cercana adonde ocurrió el crimen.

A unos 300 metros hay una cámara de videovigilancia municipal, pero se desconoce si recopiló algún tipo de información sobre los hechores, pues también se sabe que varias de las cámaras que han sido instaladas en San Miguel no funcionan.

Este hecho se suma a una serie de ataques de los que han sido víctimas los miembros de la seguridad estatal, y aunque Mira Díaz es el primer agente asesinado este año en San Miguel a escala nacional, ya se registran 11 homicidios de policías durante 2018.

El mes pasado, en el departamento de San Miguel fueron ultimados dos miembros de la Fuerza Armada de El Salvador: el primer caso sucedió en el municipio de Lolotique, donde fue asesinado un cabo, y el otro hecho fue el de un subsargento en el cantón Montegrande, de la ciudad migueleña.

agentes de la PNC han sido asesinados este año a escala nacional.