Asesinan a agricultor en el patio de su casa

José Isabel Chicas, de 51 años, fue asesinado ayer aproximadamente a las 5:30 de la mañana en el patio de su casa ubicada en el caserío La Mascota, del cantón El Volcán, municipio de San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Chicas, según la policía, fue asesinado con arma de fuego y arma blanca por al menos dos hombres, quienes estaban esperando a que saliera al patio para atacarlo, ya que según algunos vecinos, siempre a esa hora lo hacía para después irse a trabajar.

Un oficial de la PNC dijo que la víctima se dedicaba a la agricultura y residía sola, aunque en el caserío tenía varios familiares y era conocido por muchos de los habitantes del sector.

"Los disparos fueron los que nos despertaron, pero como no salimos de inmediato, no pudimos ver a nadie. Él no tenía hijos y vivía solo, pero se dedicaba a la agricultura y tenía listos unos frijoles ahí, en el patio", manifestó una vecina de Chicas.

Cuando llegaron agentes de la unidad rural a la vivienda, protegieron la escena y posteriormente fueron apoyados por agentes de los puestos policiales de Quelepa y Las Placitas para dar con el paradero de los atacantes; sin embargo, hasta ayer por la tarde no habían reportado capturas.

"Esta zona, aparte de ser de difícil acceso, tiene muchos caminos que llevan a diferentes sectores, por lo que los atacantes tuvieron varias opciones para huir", describió un habitante de la zona. Las autoridades policiales sospechan que los atacantes huyeron a pie.

Respecto de la hipótesis sobre la causa del crimen, la policía no cuenta con ninguna ya que no había recibido información sobre amenazas, además de que Chicas no tenía antecedentes penales. Sin embargo, se sospecha que los involucrados son miembros de un grupo delincuencial que ha llegado en los últimos días a visitar la zona.

Un oficial de la PNC indicó: "Sabemos que miembros de estructuras delincuenciales del cantón El Volcán visitaban parte de este caserío".