Asesinan a balazos a estudiante INJECAR

Un estudiante del Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas (INJECAR) fue asesinado ayer a la 1:45 de la tarde entre la 5.ª y 7.ª calle poniente, en el pasaje 2 de la colonia Los Ángeles, en la ciudad de San Miguel, según informaron la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía.

Las fuentes oficiales agregaron que a la 1:50 atendieron una llamada realizada al Sistema de Emergencias 911 de parte de transeúntes y motoristas, quienes informaron que a un costado de la calle estaba el cadáver de un joven, por lo que la policía verificó.

De acuerdo con la PNC, en el lugar fue hallado el cadáver de un adolescente de aproximadamente 16 años, quien no pudo ser identificado ya que no portaba documentos personales, tampoco andaba cuadernos y a la escena no llegaron familiares.

El director del INJECAR también llegó para ver si podían identificar al joven; sin embargo, debido a que se encontraba boca abajo y autoridades de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal (IML) no habían llegado, no lo pudo hacer.

“Ya vino el director del INJECAR, dijo que sí era el uniforme de educación física, pero no lo pudo reconocer ya que el cuerpo estaba con la cara hacia abajo y Medicina Legal no había venido”, dijo el oficial en turno de la delegación migueleña.

Por otra parte, el domingo a las 7 de la noche, en el caserío Las Escuelas, del cantón Las Trancas, en Ozatlán, Usulután, fue asesinado Nahúm de Jesús Funes, de 17 años. El oficial en turno de la delegación usuluteca informó que Funes tenía cinco meses de haberse retirado de una pandilla y se había ido a vivir al cantón El Cuco, de San Miguel, ya que había recibido amenazas de muerte por parte de pandilleros.

“Este joven llegó con la esposa a una vela y la pandilla seguramente se dio cuenta y lo mató”, dijo la fuente de la PNC.

Hora de salida

Los alumnos de segundo año en bachillerato técnico salieron de clases a la 1:30 de la tarde. Se sospecha que la víctima iba para su vivienda.