Asesinan a balazos a hombre en El Llano

Un hombre de aproximadamente 28 años de edad fue asesinado a las 10 de la noche en una zona desolada de la colonia Belén del cantón El Llano, de San Luis La Herradura, en La Paz.

Fuentes policiales informaron que en el lugar se escucharon disparos y una hora después lugareños encontraron al hombre ya fallecido a causa de heridas de bala.

Agregaron que la víctima no pudo ser identificada debido a que no tenía documentos personales, pero que se presume no era del lugar y que los homicidas lo habrían privado de libertad y asesinado donde fue encontrado.

En la escena se encontraron casquillos, al parecer de escopeta. "Los sujetos, luego de cometer el hecho, se dieron a la fuga y no se sabe quiénes pudieron ser", dijo una fuente policial.

Agregó que tampoco se podía esclarecer si la víctima pertenecía a alguna estructura terrorista, ya que la falta de identificación personal dificultaba obtener más información.